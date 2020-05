Tourisme en Corse : "Cet été, je re-découvre mon île !", un groupe Facebook pour voyager "local et solidaire"

Cet été, la Corse devra compter sur son tourisme insulaire et ça Aurélie Di Feno l'a bien compris. Alors que l'épidémie mondiale de Coronavirus ne permettra pas aux Corses de voyager, la chargée de communication ajaccienne a voulu apporter sa pierre à l'édifice : "Je ne suis pas pompier, soignant et je ne sais pas coudre. Soucieuse d'aider les gens et inquiète pour l'avenir de mon île, j'ai pris l'initiative : Cet été, je re-découvre mon île !"Le 29 avril, Aurélie crée donc un groupe Facebook proposant aux restaurateurs, hôteliers et tout acteur du tourisme, de poster des offres spéciales pour les résidents corses, sans aucun doute leur principale clientèle cet été. "Ce projet solidaire a pour but de faire prendre conscience aux acteurs du tourisme qu'il faut se diriger à nouveau vers les insulaires. Les Corses, eux, joueront sûrement le jeu si on leur propose des tarifs préférentiels", souligne-t-elle.Ainsi, les hôteliers et particuliers proposent des séjours et nuitées à -20% voir -25% pour les insulaires ou encore des petits déjeuners offerts. Certains restaurants ont aussi trouvé une autre alternative : faire acheter des bons d'achat de 20€ aux clients, valable pendant toute la saison et en présentant ce bon sera déduit de l'addition. Par ce groupe Facebook, Aurélie entend créer du lien entre les Corses mais aussi leur faire re-découvrir leur territoir e. Cette idée a déjà séduit plus de 3 500 membres en 6 jours. "Elle s'est répandue comme d'une trainée de poudre, je ne pensais pas que cela rencontrerait un tel succès. Il faut dire que l’offre rencontre la demande."Si la page prend de l’ampleur et continue à aider des personnes, la chargée de communication envisage de la transformer en un site internet qui aura l’aspect d’un site vitrine totalement gratuit. Cependant, Aurélie tient à garder l'aspect très humain des échanges qui se trouvent sur la page Facebook. "Chacun poste de très belles photos de coins de Corse plus ou moins connus pour donner envie aux insulaires de découvrir de nouveaux lieux. Il y a beaucoup d'échanges dans les commentaires : un véritable lien s'est créé."