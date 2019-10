Tourisme : La Corse expose ses atouts et sa destination nature au salon IFTM-Top Résa

- Quel est l’intérêt pour la Corse d’être présente à ce salon ?

- C’est l’un des salons les plus importants à l’échelle nationale et européenne, voire internationale. Il accueille des centaines d’exposants de tous pays et de toutes régions. Il est crucial que nous y soyons, non seulement pour prendre la température de la concurrence directe plus ou moins proche, mais aussi pour préparer la prochaine saison. C’est un salon réservé aux professionnels. Les offreurs sont des acteurs du tourisme qui proposent des produits touristiques, des lignes aériennes ou maritimes, des hébergements, du contenu culturel… Les demandeurs sont aussi des opérateurs du tourisme, par exemple des tours operator qui cherchent à faire rencontrer l’offre et la demande. Ce salon est, donc, un grand marché qui, je l’espère, sera très fructueux pour les partenaires corses qui nous ont accompagnés.



- Qui sont-ils ?

- Ils sont au nombre d’une quinzaine. Il y a des compagnies maritimes, des tours operator, Air Corsica, des réceptifs c’est-à-dire des gens qui organisent notamment la venue de groupes, qui coordonnent les différentes dimensions d’un produit touristique et mettent en valeur la destination. Sont également présents les offices du tourisme et les chambres de commerce. Nous sommes vraiment contents parce que cette année encore, l’ATC montre sa capacité à rassembler, à coordonner plusieurs acteurs du tourisme corse, que ce soit les transporteurs, les hébergeurs ou les producteurs de contenu, tout cela pour mettre en valeur la destination. Ce salon ne sert pas uniquement à décrocher des marchés, même si nous sommes là pour signer des contrats, mais aussi à faire connaître notre île et à mettre en valeur notre spécificité.



- N’est-ce pas aussi une stratégie de la concurrence ?

- Oui ! Il y a énormément de destinations concurrentes. Le stand corse est situé en face du stand grec, c’est dire ! L’idée est, donc, de montrer que nous sommes en capacité, d’abord, de transporter les gens. Le tourisme commence par un acte de transport. Puis d’héberger, d’accueillir, de faire visiter… pour que l’expérience du touriste soit maximale et que les retombées sur le territoire le soient également. C’est pourquoi il est important que les operateurs corses soient présents avec nous sur le stand corse.



- Vous avez mis à l’honneur le GT20. Tablez-vous beaucoup sur ce nouveau produit ?

- Oui, mais c’est bien plus qu’un produit. C’est, d’abord, une stratégie. J’ai pu remarquer en 4 ans de présidence à l’ATC que les choses ont évolué. Aujourd’hui les destinations préservées, les écolabels, les destinations vertes, - ce que nous voulons être -, ont beaucoup plus de chance de générer un tourisme plus respectueux de l’environnement et où la dépense quotidienne est plus importante. Nous nous inscrivons dans une stratégie de croissance verte et non de croissance tout court. C’est le premier point. L’exemple de la grande traversée à vélo, a Traversà maio, est un produit touristique nouveau qui consiste en un parcours de plus de 600 kilomètres à travers la Corse de l’intérieur. Il permet de découvrir des endroits que l’on ne voit jamais si on reste sur le littoral ou sur les grands axes, en même temps il favorise les rencontres entre des touristes qui ont choisi une mobilité douce et des habitants, des hébergeurs, des gens qui les accueillent. Le GT20 répond, donc, à une logique de mobilité douce, d’hospitalité et de découvertes.



- Le GT20 a été lancé avant l’été. A-t-il marché ?

- Oui. Il remporte déjà un certain succès. Indiscutablement, la demande a été très forte. L’attente est aussi très forte en termes de signalétique et de labellisation « Accueil Vélo », ce que nous sommes en train de réaliser pour la saison prochaine. Ce salon a confirmé la très bonne réceptivité par rapport à ce type de produits. C’est très important, non seulement pour le monde du tourisme, mais aussi pour les territoires de l’intérieur. C’est une façon différente de faire du tourisme, d’attirer une clientèle différente et de générer des retombées économiques différentes. Nous avons fait au salon une nouvelle présentation de la traversée en 3 D qui rencontre une appétence des professionnels du tourisme, qui sont très performants ici, et permet de se distinguer par rapport à d’autres destinations méditerranéennes.