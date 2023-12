Tourisme : En Corse, une fin d’année au beau fixe

La micheline de 11h05 Ajaccio-Bastia s’apprête à partir. Sur le quai, la petite foule de voyageurs est aussi joyeuse que bigarrée. Des locaux, qui font la navette entre la cité impériale et les villages du Cortenais, se mêlent aux Corses installés sur le continent, rentrés au pays en cette fin d’année et voyageant d’un bout à l’autre de l’île pour retrouver des amis ou faire la tournée des oncles, cousins, neveux ou nièces. Pour d’autres, c’est une première, l’occasion de découvrir U Trinichellu mais aussi l’intérieur de l’île.

Un couple d’enseignants d’Aix-en-Provence ne se lasse pas de photographier, malgré les tremblements de la voiture, le paysage si changeant, à mesure que les palmiers de la côte laissent la place aux châtaigniers et que le petit train trace sa voie, étroite, entre la végétation dense du maquis insulaire. Dans un autre compartiment, un groupe d’Anglais savoure, tout à la fois, la douceur du climat et la beauté du cadre. Marie-Pierre, la contrôleuse du train, se réjouit de cet « attelage »un peu iconoclaste en cette saison. « On le constate depuis le début des vacances : nous assistons à une fréquentation plus forte que d’habitude d’une clientèle étrangère,,et c’est encore plus vrai cette semaine que pour la semaine de Noël », explique cette habituée des liaisons intérieures dont le sourire se fait encore plus grand à l’évocation d’une possible évolution des habitudes et d’une meilleure répartition, à l’année, des flux touristiques. « Ce serait vraiment génial que l’on puisse accueillir des touristes, aussi, en dehors des mois de juillet et août et que les visites ne se concentrent pas sur deux mois », espère-t-elle tout haut.



Un constat partagé, à bien des égards, par Catherine Jouffret-Zannier, responsable du pôle « promo- conseil » de l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio, qui note, elle aussi, « une hausse notable de la fréquentation par rapport à l’année dernière ». Elle observe, également, un frémissement plus fort encore pour ce week-end du Nouvel An. « Nous avons majoritairement une clientèle française et familiale, ainsi qu’intra-insulaire, c’est-à-dire de gens passant du nord au sud et inversement, pour le Réveillon. Beaucoup de voyageurs viennent en avion et choisissent l’option train pour se déplacer sur l’île, ou logent dans les gîtes dans lesquels ils célébreront aussi le passage à la nouvelle année », détaille-t-elle.



Un changement d’habitudes et un retour à l’authenticité

Ce phénomène, s’il semble particulièrement accentué cette année, n’est pas forcément nouveau pour cette spécialiste des comportements touristiques. « Mon analyse n’est pas forcément empirique, s’amuse-t-elle. Mais cela fait, je dirais, 5 ou 6 ans que l’on ressent une certaine appétence pour notre destination en hiver. Après tout, nous sommes une île relativement ensoleillée ! Et puis, il y a un vrai changement d’habitudes au moment de Noël, les gens ne restent plus forcément chez eux à Faire des grandes tablées pour les réveillons. Ils sont plus enclins à partir sur de courtes périodes et pas très loin ». Des points sur lesquels la Corse possède, en effet, de nombreux atouts.



À l’Office de Tourisme de Bastia, la directrice, Véronique Calendini, confirme cette analyse et ne cache pas sa satisfaction. « Nous avons bénéficié d’une excellente arrière-saison jusqu’en novembre et, effectivement, cette année nous assistons, en plus, à une hausse des demandes pour les vacances de Noël, explique-t-elle, corroborant les mêmes statistiques que ses homologues ajacciens, à savoir une clientèle française à 80% ainsi que des flux intérieurs à l’île. « En plus d’un climat plus qu’enviable, nous avons pu bénéficier de billets de transports intéressants. Ça répond à notre souhait, porté par l’ensemble des acteurs du tourisme, d’étaler les saisons ». Et d’affiner une offre basée sur l’authenticité : « Nous le constatons au quotidien, nos visiteurs sont à la recherche et à l’affût de découvertes de nos traditions, nous avons beaucoup de questions sur nos coutumes, nos légendes, notre histoire. Toutes les visites spéciales que nous avons organisées sur ces thèmes pendant les vacances comme « Bastia in Cantu » ont d’ailleurs très bien marché, que ce soit avec des Corses ou des touristes, d’ailleurs ».



Une belle fin d’année que Karina Goffi, présidente de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), attribue pour l’heure, dans ce secteur tout du moins, à une clientèle locale qui s’est beaucoup déplacée sur l’île à l’occasion des fêtes avec un goût prononcé pour des hébergements insolites comme les maisons dans les arbres.



La Corse, « la plus proche des îles lointaines », comme le résumait si parfaitement le slogan, reste, en définitive, une destination que même ses natifs ne se lassent pas de découvrir.