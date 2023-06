Tourisme : Des quotas instaurés dès 2024 sur les Iles Lavezzi ?

Dans ce droit fil, ils pointent l’objectif de poser des « modalités juridiques et pratiques qui permettront de définir un cadre réglementaire au contingentement potentiel de l’accès à l’archipel des Lavezzi ». Pour ce faire, l’OEC et la commune de Bonifacio annoncent qu’une « concertation aura lieu à l’issue de la saison estivale afin de coconstruire l’arrêté municipal portant sur une limitation du nombre de personnes autorisées à se rendre quotidiennement sur l’île ». Pour sécuriser ce dispositif et en « assurer le succès » des « contours organisationnels » sont d’ores et déjà établis : « la concertation avec les services de l’État afin d’obtenir un éclairage technique et juridique, ainsi que le retour d’expériences des territoires déjà engagées sur cette voie ; la définition des modalités pratiques (QR code, bracelets, etc), de leur coût total et de leur prise en charge financière ».



« Avec l’engagement de tous les acteurs, la commune de Bonifacio pourra ainsi compter sur la mise en œuvre d’un outil, pionnier en Corse, capable de répondre aux enjeux de préservation de l’environnement, de sauvegarde du patrimoine, de maîtrise du développement économique et ainsi créer les conditions d’un véritable tourisme durable », souligne encore le texte en ajoutant que le président de l’OEC, Guy Armanet, et le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, réaffirment « les principes qui doivent servir de socle à l’acte juridique : la garantie du libre accès et de la gratuité aux habitants de Bonifacio, la garantie de l’accès prioritaire aux sociétés bonifaciennes de bateliers ».