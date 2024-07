Tour de Corse en foil électrique : le pari fou mais réussi de Mathieu et ses amis

Le foil électrique est une des dernières pratiques apparues dans le monde des sports de glisse. Cette discipline combine les principes de base du foiling traditionnel, dans lequel une planche de surf est équipée d'une aile hydrodynamique (foil) sous l'eau, avec la technologie électrique moderne et des batteries au lithium. Le résultat est une expérience unique où le rider semble flotter au-dessus de l'eau et maîtrise sa vitesse à l’aide d’une gâchette à main. Encore méconnue et peu pratiquée en Corse, Mathieu Delcleve et Axel Gambin, deux passionnés de sports de glisse, originaires de Sagone, s’entraînent et pratiquent leur passion depuis 3 ans, sur les plages de la Liscia ou du Santana. Avant de voir plus grand comme l’explique Mathieu : « Avec Axel, cela nous est venu tout naturellement. Nous avions l’habitude de pratiquer cette discipline sur les mêmes plages, et il nous est venue cette idée un peu folle de faire un tour de Corse en foil électrique. On savait qu’il y avait une traversée Corse-Continent mais pas encore, à notre connaissance, un tour de Corse complet, donc rapidement l’idée a fait son chemin et nous avons travaillé sur le projet ».





Des batteries avec une autonomie de 35 km



Après avoir échangé avec plusieurs partenaires, la marque australienne Flite, leader du marché, met deux planches à disposition de la bande de copains. Après avoir étudié la météo et réfléchi aux différentes problématiques liées à ce pari fou, Mathieu et Axel se sont élancés la semaine dernière de la plage de Sagone : « Nous avons vu que la météo marine était plutôt favorable et nous sommes élancés avec deux planches, suivis par un bateau suiveur, un semi-rigide de 5,70 m, avec deux batteries de secours et 6 personnes au total pour se relayer dont ma femme (Magalie), mes enfants (Arthur et Jules), Axel et un autre ami Paul Santelli ».