Tour de Corse à la voile : Arobas victorieux

Arobas a été le premier, après une remontée par la côté Ouest très véloce, à faire la bascule au Cap Corse en première partie de nuit jeudi. Une fois passée la pointe Nord de la Corse, les conditions de navigation étaient plus compliquées; Après le portant de la façade occidentale de la Corse, place au vent de face de la côte Orientale avec sa navigation au près lors de la descente vers Bonifacio.



En milieu de matinée Arobas poursuivait sa course en tête devant Taverna suivi à une dizaine de milles par Dominique Tian (Tonnerre de Glen) , Bertrand de Broc (Jacanda III) et Prétexte (Arnaud Conan). Une navigation par 25 nœuds sur une mer formée avec des pointes à 35 nœuds.

En milieu de journée le quatuor de tête demeurait inchangé même si Logel avait creusé un écart conséquent par rapport à ses principaux adversaires. Finalement c'est à 18h57'et 9 secondes qu'Arobas, longtemps sur les bases du record de Péan (25h57') coupait la ligne à Bonifacio bouclant les 250 milles en 30h57'09.



Les voiliers les plus proches étaient attendus en début de soirée.



Le classement en temps compensé sera établi, dimanche à midi, après la fermeture de la ligne d'arrivée.