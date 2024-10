Tour de Corse Historique : une première réussie pour le Lyonnais Julien Saunier

Julien Saunier, en tête du Tour de Corse Historique depuis le départ de Porto-Vecchio mardi, comptait 40 secondes d'avance sur son poursuivant immédiat Tom Pieri quand débutait ce samedi matin la dernière étape entre Propriano et Porto-Vecchio, avec quatre spéciales au menu.

Tout débutait dans Santa Maria Figaniella-Olmeto, où la Porsche de Julien Saunier accrochait un nouveau scratch en 12'53, devant les M3 de Tom Pieri et d'Olivier Capanaccia. Olivier Capanaccia remportait l'ES suivante Sollacaro-Petreto (10'33) devant Julien Saunier et Tom Pieri. Au petit jeu du chat et de la souris, Saunier était le plus rapide dans l'avant-dernière ES Petreto-Zirubia juste devant Olivier Capanaccia.

Dans la dernière spéciale qui rapprochait les concurrents du parc fermé final de la Marine à Porto-Vecchio, à savoir l'Ospedale- Palavesa, Olivier Capanaccia, auteur d'une spectaculaire remontée s'imposait, à la maison, dans la dernière spéciale du 24e Tour de Corse Historique en bouclant les 11 kilomètres en 6'10. Julien Saunier suivait à 4 secondes et Tom Pieri à 5.

Le rideau venait de tomber sur cette version 2024 et sur le podium de la Marine la première place était pour le pilote lyonnais Julien Saunier, qui pour son premier passager sur le TDCH signait une très belle performance en étant leader de bout en bout de l'épreuve en s'adjugeant le classement général et la première place en VHC. Tom Pieri, 2e du général à 45 secondes, remportait le classement J2. Alain Oreille occupait la 3e place du général et la deuxième des VHC. Jérôme Mancini sur sa M3 se situait au pied de la caisse, mais deuxième des J2. Anthony Fotia finissait 5e du général et 3e des J2. Une mention spéciale pour le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia qui a effectué une très belle remontée après sa déconvenue de la deuxième journée pour terminer 9e du général.