Tour de Corse Historique : le rallye reprend ce jeudi

Au cours de l'ES 3 (Col de Bacino - Borivoli) mardi 10 octobre à 16h40, un concurrent a malheureusement perdu le contrôle de sa voiture dans des circonstances qui restent à déterminer, heurtant trois spectateurs. Deux d'entre eux ont été blessés et ont été transportés respectivement au centre hospitalier d'Ajaccio et à la clinique de l'Ospedale de

Porto Vecchio. Malheureusement, le troisième spectateur n'a pas survécu à ses blessures.



Mercredi 11 octobre, en signe de respect envers la victime et en solidarité avec les blessés, le Comité d’Organisation de la 23ème édition du Tour de Corse Historique et l'ensemble des concurrents ont observé une journée de deuil.



Ce jeudi le tour reprend son cours. Les concurrents se rendront en convoi au parc fermé situé au parking CCI de l’aéroport Bastia-Poretta au cours de la journée. Ils s'apprêtent à prendre le départ de la 3ème étape demain matin, reliant Borgo/Lucciana à Calvi, tout en continuant à rendre hommage à la mémoire du spectateur décédé.