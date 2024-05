C'est parti ce vendredi pour la Grande Foire d'Ajaccio

Organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, cette 170e édition de la foire a été redimensionnée pour occuper tout le centre-ville, de la place Foch à la place Abbatucci, en passant par la Place Campinchi et le Palais des Congrès. L'objectif est de présenter une diversité de secteurs d’activité, incluant l’automobile, l’habillement, l’habitat et le monde agricole.

En parallèle des stands commerciaux, des animations spéciales ont été organisées pour divertir et informer le public. Une ferme pédagogique sur la place Abbatucci sensibilise les enfants à l’environnement et à l’agriculture durable, tandis que des ateliers découvertes animés par des agriculteurs locaux proposent des démonstrations de fabrication de brocciu, mettant en valeur le patrimoine gastronomique corse.



Focus sur l'artisanat et la mode



L'artisanat et la création sont à l'honneur avec une exposition sur la place Foch rassemblant une cinquantaine de créateurs locaux présentant bijoux, paniers, céramiques et bois flotté. Au Palais des Congrès, un espace mode offre une sélection de pièces de haute couture et d'articles vintage, permettant aux visiteurs de découvrir le talent et la diversité des créateurs corses.