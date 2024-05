Corte : Qui était Paschal Grousset-Benedetti ?

C’est dans l’amphi Ribellu, de l’Université de Corse que Xavier Noël a été accueilli, par Antoine Feracci, président du CPIE-A Rinascita, à l’occasion de cette conférence donnée sur Paschal Grousset-Benedetti. Un homme peu connu, mais qui a pourtant joué un rôle majeur dans bien des domaines et en particulier dans la politique puisqu’il fut « ministre » de la Commune de Paris en 1871 !



Paschal Grousset-Benedetti est né à Corte, au Palazzu Naziunale, en 1844 de Marie-Catherine Benedetti et de Jean Alexandre Grousset, prof de math venu enseigner au collège Pascal Paoli de Corte, et originaire du Tarn-et-Garonne. Paschal Grousset-Benedetti fit des études de médecine et de journalisme scientifique. Militant républicain, il fit vaciller le Second Empire suite à de nombreux articles virulents. Après avoir été membre de La Commune de Paris, il fut emprisonné au Fort Boyard, avant d’être déporté en Nouvelle-Calédonie, et s’évada en 1874 pour un exil de 7 ans à Londres où il entame une carrière d’écrivain et de journaliste sous deux pseudonymes : André Laurie et Philippe Daryl.



Paschal Grousset-Benedetti écrit des romans de science-fiction et d’aventures, « dont certains ont été réécrits par Jules Verne », explique le conférencier. Il traduit également divers ouvrages anglais et en particulier l’Île au trésor de Stevenson.

C’est en 1880 que le Cortenais est amnistié et qu’il peut revenir en France. « Tout en continuant ses travaux de romancier et de journaliste, il lance une vaste campagne en faveur de l’éducation physique, renouvelant la pratique des anciens jeux français. Il déclare en 1888 : « les Jeux olympiques, le mot sont dit, il faudrait avoir les nôtres », a également précisé Xavier Noël, qui poursuit : « Sa conception démocratique de l’olympisme, empreinte de valeurs sociales non élitistes, ouvertes aux pratiques sportives féminines, est née de préoccupations éducatives alimentées par des sources d’inspiration conjuguant trois exemplarités, le port, les jeux et les fêtes scolaires. Par la suite, il revient sur la scène politique en affichant ses convictions de patriotes socialistes ».



Paschal Grousset-Benedetti fut alu à la Chambre des députés à quatre reprises en militant pour une justice sociale, l’égalité d’accès au savoir, l’équité entre les hommes et les femmes Il prit également les défenses du capitaine Dreyfus en s’appuyant sur une enquête documentée. Pour l’exposition universelle de 1900, il imagina un puits vers le feu central terrestre à même de capter une source inépuisable d’énergie, une utopie qui restera en l’état de projet. « 115 ans après la disparition de Paschal Grousset-Benedetti, son œuvre multiforme, d’une portée considérable, situe dans une dimension historique certains débats d’aujourd’hui. Elle mérite amplement d’être mieux connue », a soutenu Xavier Noël.



Xavier Noël a découvert Paschal Grousset-Benedetti lors de ses études de Lettres en 1980. Il lui a consacré une maîtrise, un DEA, de nombreux articles et une biographie publiée par Les Impressions nouvelles en 2010 qui a reçu le Grand Prix Jules Verne!