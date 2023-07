Toujours sans nouvelles du randonneur disparu à Porri : les recherches se poursuivent

Les recherches se poursuivent pour retrouver l'homme porté disparu sur le territoire de la commune de Porri en Casinca. Parti seul en randonnée mardi 11 juillet il n'est pas revenu. C'est donc un de ses proches qui a donné l'alerte.



Des recherches intensives ont été menées par la gendarmerie, les sapeurs pompiers, la municipalité et les habitants de la région mais jusqu'à présent, elles n'ont malheureusement pas permis de le retrouver. "Des recherches sont toujours en cours", indique la gendarmerie ce lundi 17 juillet dans un communique.

Mardi 18 juillet au matin, une nouvelle fouille du secteur sera entreprise par une équipe de 12 gendarmes, comprenant à la fois des gendarmes mobiles et départementaux. Deux secouristes du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) seront également présents pour explorer les endroits difficiles d'accès. Sous la direction du lieutenant Ballan, commandant la brigade de recherches de Bastia, une caravane terrestre sera organisée sur le site afin de coordonner les opérations et maximiser les chances de retrouver l'homme.



Le mercredi 19 juillet, un trinôme de cavaliers, dont un gendarme du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, se rendra également sur le site pour une nouvelle fouille du secteur. "Les recherches se poursuivent avec détermination et en très bonne coordination avec le maire de Porri, qui soutient activement les opérations en cours." précise la gendarmerie.



Toute personne détenant des renseignements pertinents est priée de contacter les autorités compétentes au 17.