Toujours en manque d’efficacité, le Sporting concède le nul face à Amiens (0-0).

Dominateurs, mais stériles, durant les 30 premières minutes de la 1ère période, les Bastiais subissaient ensuite le jeu de leurs adversaires. Dans les 5 dernières minutes les protégés du président Ferrandi faisaient de nouveau le forcing. Pourtant ce sont les Picards qui, dans les 3 minutes d’arrêts de jeu, avaient trois franches occasions d’ouvrir le score.

En seconde période les Bastiais étaient de nouveau aux commandes mais une nouvelle fois sans vraiment inquiéter la défense adverse. Et comme en première période les joueurs de Brouard auraient pu se faire punir sur deux essais de Bamba et Benet dans les dernières minutes de jeu. Las, 2 nouveaux points perdus par le SCB à domicile.





Feuille de match

14ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 0 Amiens SC ( 0 - 0 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : nuageux, sec

Spectateurs : environ 8000





Arbitre principal : Thomas Léonard

Arbitre assistant 1 : Gilles lang

Arbitre assistant 2 : Yohann Larhant

4ème arbitre : Marc Michout



Avertissements : Vincent (13ème) pour Bastia

Badji (37ème) – Pavlovic (59ème) pour Amiens





SCB : Vincensini – Guidi – Bocognano – Palun (Le Cardinal 46ème) – Vincent (c) – Schur (Robic 70ème) – Santelli – Salles Lamonge (Kaïboue 81ème) – Quemper – Talal (Saadi 73ème) – Ducroq.

Entr. : Régis Brouard





ASC : Gurtner – Alphonse – Fofana – Mendy – Pavlovic – Xantippe (Diakhaby 86ème)– Lomotey – Lachuer (Benet 68ème) – Lusamba (c) (Gnahore 77ème) – Bamba – Badji (Akolo 68ème) .

Entr. : Philippe Hinschberger



Les stats d’avant match

En 7 rencontres officielles à Furiani (Ligue 2, National et Coupe de la Ligue), le Sporting a empoché 5 victoires et concédé 2 nuls.

Plus belle victoire, 3 – 0, le 3 janvier 1995 devant 800 spectateurs ( !) en 1/16ème finale de la Coupe de la Ligue (le SCB se hissera jusqu’en finale face au PSG).

Buts de : DROBNJAK (30e) CAMADINI (43e) et LAURENT (77e)

BASTIA : VALENCONY/DEBU-BURNIER-DEWILDER-SANTINI/CAMADINI-FAYE-ZIANI-MARAVAL (VANDECASTEELE 67e)/DROBNJAK-RODRIGUEZ (LAURENT 60e)/ Ent : ANTONETTI

AMIENS : MILLET/PIRES-GEREZ-RICHARD-RAYMOND/DEBLOCK (DOBELLE 74e)- CHOUYA-ROSSET-EVRARD/ELOT-ADAM / Ent : DOS SANTOS



Contexte

L’occasion pour l’une des 2 équipes scotchées en bas de tableau de prendre 3 points sur l’autre.

A l’occasion de cette rencontre la Ville de Bastia et le club avaient offert, via des associations, 120 billets aux enfants et ados des quartiers prioritaires. Cette opération sera renouvelée lors des prochains matchs souligne t-on du coté de la mairie de Bastia.



L’ambiance

Toujours cette tribune Petrignani qui vibre et chante autant. Quelques fumigènes et bombe agricole mais à l’extérieur



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Picards.

8ème : Schur sur la droite veut alerter Vincent au 1er poteau mais sa passe est trop profonde pour le capitaine bastiais qui était de toutes façons hors-jeu.

19ème : Coup-Franc pour les Amiénois à 35 m. Le tir de Bamba trouve Badji au point de penalty, qui d’un retourné manque de lober Vincensini

16ème : Centre de la droite de Schur. Le ballon est détourné en corner par Alphonse au 2ème poteau alors que Santelli le convoitait.

21ème : Tir en pivot de Talal dans la surface. Le gardien visiteur Gurtner se couche bien pour s’emparer du ballon qui filait dans son coin droit.

28ème : Belle intervention de Vincensini au 1er poteau sur un centre de Bamba de la droite.

36ème : Erreur défensive de Pavlovic qui profite à Santelli dans la surface mais l’attaquant bastiais est contré par Lomotey au moment d’armer son tir.

39ème : Tir de Palun des 30 m. Le ballon passe au-dessus des buts de Gurtner.

42ème : Centre de Schur de la droite. Palun dévie pour Santelli au point de penalty mais la reprise de ce dernier passe au-dessus de la transversale picarde.

45+1 : Tir en pivot de Badji qui frôle le montant droit de Vincensini.

45+2 : Balle perdue par le milieu de terrain bastiais qui profite à Badji qui excentré sur la gauche croise trop son tir qui passe à coté du montant droit de Vincensini.

45+3 : Badji encore lui, sur la droite, centre mais Vincensini peut saisir du cuir.

46ème : Centre de Schur de la droite pour Santelli. Pavlovic met le ballon en corner.

47ème : Tir de Talal à l’entrée de la surface. Ballon capté sans problème par Gurtner.

54ème : Coup-Franc pour Amiens aux 30 m. Bamba le tire en force mais le ballon passe loin du montant droit de Vincensini.

62ème : Centre de Schur de la droite au 1er poteau pour Salles Lamonge qui voit don ballon flirtait avec le petit filet du gardien visiteur.

64ème : A l’entrée de la surface picarde, Santelli sert à sa gauche Salles Lamonge. Sa demi-volée passe largement au-dessus de la transversale de Gurtner.

70ème : Corner pour Amiens Bamba. La défense bastiaise repousse.

72ème : Corner de Talal de la droite. Guidi expédie le cuir dans les nuages.

74ème Tir non cadré de Saadi à l’entrée de la surface.

80ème : Gurtner plonge dans les pieds de Robic, bien servi par Santelli

83ème : Belle parade de Vincensini sur un tir croisé de Bamba qui avait pris le meilleur sur Guidi dans la surface

84ème : Tir croisé de Benet dans la surface qui flirte avec le montant gauche du portier corse.

89ème : Tir en force de Vincent des 25 m. Gurtner bloque.

90ème : Sur un tir de Bamba contré par Bocognano, le ballon manque de lober Vincensini et finit en corner.

90+1 : Vincent est bousculé dans la surface, mais l’arbitre ne siffle rien.

90+2 : CF de Kaïboue des 35 m. La reprise de la tête de Bocognano passe au-dessus.

90+3 : Tir de Vincent des 30 m, bien bloqué par Gurtner.



Meilleurs joueurs

Talal à Bastia

Badji à Amiens



Pour l’anecdote

Une demi-douzaine de supporters picards dans le kop visiteurs

Les 2 écrans géants des tribunes Sud et Nord, fonctionnels.





Bilan sportif

Encore deux points de perdus qui risquent de peser lourd à la fin de la saison.



Réactions :

Régis Brouard, entraineur Bastia : « On a beaucoup tenté, on a essayé, on a cherché. Dans ce genre de match tout peut se jouer à des détails. Et quand ce n’est pas sifflé ça agace. Même le joueur d’Amiens a reconnu qu’il y avait penalty. Ça fait deux fois que je dirige un match à domicile et chaque fois on parle de contexte. Il faut arrêter avec ça car cela conditionne beaucoup de choses. Il ne s’est rien passé à Bastia depuis 4 ans. Je constate des cartons en voici en voilà. Je n’ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. L’engagement y est. On a des manques, c’est vrai. On a des joueurs de vivacité, pas de puissance. Ce soir entre les joueurs d’Amiens et les nôtres il y avait parfois entre 20 et 25 kg de différence. Le public est peut être agacé, je le comprends mais on a besoin de lui. On fait le maximum. Avec les dirigeants on est lucides. Il faut se renforcer. On y travaille pour la trêve. On manque de poids, de puissance. On va chercher de ce coté ».





Dumè Guidi, défenseur SCB : «Un résultat frustrant car le contenu est bon. Il manque le dernier geste, la finition. L’état d’esprit est bon. Personne ne triche. Je comprends le public mais il n’y a pas de tricheurs chez nous. On se sauvera tous ensemble. Après on n’est peut-être pas arbitré comme les autres. Il y avait penalty sur Christophe (Vincent), il n’a pas été sifflé»





Philippe Hinschberger, entraineur d’Amiens : « L’objectif était de garder nos distances avec Bastia. C’est fait. C’était un bon match, correct, bien arbitré. On a vu deux mêmes périodes avec domination de Bastia en début et des fins de mi-temps en notre faveur »