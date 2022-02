Totale réussite pour le premier tournoi de Roller derby organisé à Bastia

1 - Sirènes and Co (Dunkerque)

Les Rolling Castagne, équipe compétitive du RDC Bastiacciu, avaient invité trois équipes du continent : « Les sirènes hurlantes and Co » de Dunkerque, « Les sisters in arms » de Gap et « Les Coccys lexis » de Perpignan.« On attendait un tel évènement depuis des années » déclarait à l’issue du tournoi dimanche soir Marie-Pierre Samani, alias Marie Caillasse, présidente et fondatrice du club en 2015. « On avait déjà organisé des tournois internes mais jamais avec des équipes du continent. Nous sommes aussi allées quelques fois jouer hors de Corse. Mais là, on était vraiment dans un tournoi avec 3 belles équipes rompues à cette discipline. Un gros test sportif pour nous mais aussi l’occasion de présenter notre discipline au public corse. On est très contentes car le public est venu en nombre ».Le tournoi a débuté samedi matin avec le premier match (2 x 30 mn) où Dunkerque n’avait fait qu’une bouchée des Gapençaises (333 – 34) dont l’équipe il est vrai avait été considérablement rajeunie à l’occasion de ce déplacement en Corse.Les Bastiaises entraient en lice dans l’après-midi contre Perpignan. Un match très équilibré, indécis jusqu’à la fin. Menées de 21 points à 10 mn du temps réglementaires Capucine, Silent Hill, Angry Babe, Polly rocket, Wicket et autres Maria Caillasse trouvaient les ressources pour couper la ligne d’arrivée devant les occitanes : 199 – 180 !La petite finale du dimanche était remportée par les « Coccys lexis » de Perpignan face aux « Sisters in arms » de Gap 189 – 165.En finale, et malgré le public derrière elles, les Rolling Castagne s’inclinaient 275 – 86 face aux Sirènes de Dunkerque.« L’important pour nous était de nous jauger » souligne MP Samani, « On a gagné un match, on a appris. On a affronté en finale une équipe du nord, une région où on joue le mieux dans cette discipline. C’était notre premier tournoi en Corse. On va continuer, recruter et l’an prochain on s’engagera surement en championnat de N2 ». Réussite sportive pour nos rolleuses, réussite aussi sur le plan de l’organisation quand on sait la complexité de ce sport et ce qu’il réclame : pas moins de 5 arbitres, une table de marque de 5 personnes, un service médical, informatique… Bref de la belle ouvrage pour nos castagneuses !Trophée du « Best gadin » :Psychokwak (Gap)Trophée Best Jameuse :Capucine (Bastia)Trophée best bloqueuse :Britney Sprout (Perpignan)Trophée Best fan :Victor (Bastia)