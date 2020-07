Toponymie corse - Cardo-Torgia : la garnison torréenne ?

La forme Torghja est la plus fréquemment citée y compris par les organismes officiels comme la Collectivité Territoriale de Corse (https://www.corse.fr/Double-toponymie-les-communes-en-langue-corse_a2722_7.html ) qui donne pour chaque commune la forme officielle (Cardo-Torgia) et la forme “corsisée” (Cardu è Torghja).C’est Wikipedia (!) qui donne la forme correctement accentuée dans un article intitulé Cardu è Turghjà: “CarduTurghjà hè una cumuna di u dipartimentu di a Corsica suttana”. On note cependant l'hésitation habituelle concernant le trait d'union jugé trop “français” (ce qui contestable), remplacé de manière de plus en plus systématique (et contestable) par une conjonction quand il s'agit d'une commune née de la fusion entre deux “villages” (voir notre chronique sur PeroCasevecchie dans “LA CORSE DES NOMS DE LIEUX, Chroniques toponymiques” (Jean Chiorboli 2020: https://amzn.to/2Z3FxQw ).Il est surprenant que les publications “corsistes” plus ou moins “officielles” ne donnent pas la forme accentuée sur la dernière syllabe (Turghjà) mais oscillent entre Torgia (Insee 1987) ou Torghja (Coti/Graziani 1984, Agostini 1990). Dans la région du toponyme en question le site du “Portail officiel du tourisme et des vacances en Corse” mentionne “A Turghja (tour génoise)”. Quant à l’association Cesit ( cesitcorsica.org .org ), qui bénéficie de financements publics pour sa base de données toponymiques, elle semble hésiter: la version actuelle de la fiche en question se contente du “nome INSEE di a cumuna” (CARDO-TORGIA) sans indiquer quelle est la “forma grafica corsa”.La forme Turghjà est cependant présente dans la littérature: par exemple C.Giovoni, (L’Annu Corsu 1934) ou P.M.De La Foata (18171899), “bon auteur” notoirement incontournable mais largement méconnu. Ses “Poesie giocose” rappellent que Cardu et Turghjà étaient deux villages “unis”, que ce dernier tombait en ruines, et que les habitants de Turghjà sont les Turghjanacci (Turgianacci en graphie de l’époque, l’ouvrage cité de Coti/Graziani donne Cardulacci).Turghjà peut être issu d’une forme avec le suffixe habituel –anu (ou –ana, –ani...) et formé sur un nom de personne (toponymes “fonciers”, cf. en Italie Torgiano sur Torsius: G.Gasca Queirazza 1990). Mais à la base on peut avoir aussi le latin turris “tour”. Les turrighjani sont historiquement (16° siècle) les gardiens des tours génoises (Educorsica.fr). Le passage de Turrighjani (cf. Torrigiani, nom d’un cardinal de l’époque de Pasquale Paoli) à Turghjà s’explique aisément par les mécanismes habituels de l’évolution phonétique:Turrighjani > Turghjani (syncope) > Turghjà (apocope)Le toponyme en question montre que, comme l’onomastique en général, la corsisation des noms de lieux ne s’improvise pas. “La toponymie est comme “un champ de mines” où finissent par sauter en l’air non seulement les habituels dilettantes mais aussi les linguistes de profession, même les plus compétents, les plus experts et les plus prudents” (M.Pittau, notre traduction, cf. https://bit.ly/31QlYwT ).---Pour d’autres informations, notamment bibliographiques, nous renvoyons à l’ouvrage déjà cité (“La Corse des noms de lieux”; recueil de nos chroniques publiées dans l’hebdomadaire Settimana du journal Corse Matin) ainsi qu’à “LANGUE CORSE ET NOMS DE LIEUX”, la grammaire des toponymes” (Jean Chiorboli 2008: https://bit.ly/3iFJBhC