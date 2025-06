Toni Bou s’impose à Calvi et signe un nouveau doublé en TrialGP

Sous un soleil de plomb Toni Bou a ajouté deux nouvelles lignes à son immense palmarès. Déjà recordman de victoires en Championnat du Monde de Trial, il a porté ce week-end à 161 son total de succès en TrialGP, consolidant un peu plus son avance au classement général.



Le pilote espagnol a salué l’ambiance et l’accueil réservés à Calvi. « C’est un endroit magnifique. C'est un plaisir de courir ici avec ce public fantastique. Il a fait très chaud, mais l’effort en valait la peine. Je pense que le spectacle était au rendez-vous et que le public a été diverti. Merci d’avoir rendu tout cela possible », a-t-il déclaré à l’issue de la course.



Le TrialGP de Calvi s’est déroulé sur trois jours, débutant le vendredi 30 mai par les vérifications techniques, la présentation officielle des pilotes et la “Super Test Section” en soirée, très attendue des amateurs de la discipline. Le public a pu approcher les pilotes lors d’une séance de dédicaces conviviale, avant de suivre, samedi et dimanche, les épreuves officielles réparties sur 12 zones techniques à franchir chaque jour. La cérémonie de remise des prix dimanche soir a clos ce week-end sportif par une grande fête entre champions et spectateurs.



Antoine Allegrini, organisateur de l’événement, a souligné l’impact de cette manche française sur l’image de la Corse. « La Corse peut tout offrir, la mer, la montagne. C’est exceptionnel. C’est une belle publicité pour Calvi et la Corse. Il y a 11 ans, lors de la première édition, beaucoup de coureurs présents sont revenus. Ils sont vraiment sous le charme. Ces images sont diffusées dans le monde entier », a-t-il confié, tout en laissant entrevoir la possibilité d’un retour du TrialGP à Calvi. « On l’a fait une fois, on l’a fait deux fois. Et comme on dit, jamais deux sans trois. On verra. En tout cas, nous avons l’ambition. La mairie également. Donc c’est bien parti. »



Il n’a pas manqué de saluer l’implication de tous les volontaires mobilisés pour l’occasion. « Sans les bénévoles, on ne peut rien faire. S’il n’y a pas de bénévoles, rien ne se fait. Je les remercie parce qu’ils ont bouleversé leurs habitudes quotidiennes pour venir m’aider tous les week-ends. Bravo à eux. »



Sur le plan sportif, Toni Bou a devancé Jaime Busto et Matteo Grattarola dans la catégorie TrialGP. En Trial2, la victoire est revenue à Miquel Gelabert, tandis que Ryon Land s’est imposé chez les Trial3.