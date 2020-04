Tombe étrusque d’Aleria : les premières analyses en laboratoire révèlent des surprises

La défunte était entourée d’une quarantaine de récipients en céramique. Près de sa tête, les archéologues ont trouvé, à gauche, deux grands skyphoi – sorte de gobelets à grandes anses – et, à droite, une petite cruche (lécythe aryballisque). Le long de la jambe droite, se trouvent un autre skyphos et trois œnochoés (cruches à vin) décorées de visages féminins. Toutes ces céramiques peintes sont des productions d’Étrurie et sont datées du IVe siècle avant notre ère. Deux vases à parfum (des alabastres) reposent sur les pieds de la défunte et, à leur gauche, des petites coupes à vernis noir, deux miroirs en bronze et un askos (vase à versoir latéral) à tête noire ont été entassés. Enfin, une dizaine de coupes de diverses formes et différentes tailles est alignée le long du flanc gauche de la femme. L’étude de ce mobilier exceptionnel, dont la conservation a fait l’objet d’une attention toute particulière permettra de mieux comprendre les pratiques funéraire étrusques.Après la fouille, le prélèvement, le nettoyage et la stabilisation du mobilier, débutent l’étude et la recherche, ce que les archéologues appellent « la post- fouille ».La découverte de cette tombe exceptionnelle et l’état de conservation de son mobilier ont engendré un ensemble de mesures et d’études singulières afin de faciliter la fouille des céramiques et des sédiments qu’elles contenaient. Afin également d’éviter tout effet de surprise et de préserver les éléments restés invisibles lors du prélèvement des vases dans la tombe.Vingt-deux céramiques dont les œnochoés et les skyphoi ont fait l’objet d’analyses par tomodensitométrie. Cette technique de scanner profond par rayon X rend compte, de manière non-intrusive, des différents éléments et matériaux qui composent un amas dense et en restitue une image virtuelle en trois dimensions.Les premiers résultats de ces analyses révèlent des surprises : un des grands skyphoi contient une coupelle et un petit skyphos possède un objet difficile à définir. L’une des coupelles entassées près des pieds de la défunte présente un petit anneau en bronze, le cinquième issu de la tombe. Cet anneau est le seul élément restant d’un contenant en matériau périssable, tissu ou vannerie par exemple, depuis longtemps disparu. Enfin un alabastre contient une tige de métal. Peut-être une l’aiguille à parfum ou en onguent...Les recherches vont prochainement se tourner sur les deux miroirs exceptionnels en bronze et à manche d’os. Très abimés par les siècles, ils pourraient révéler quelque scène de bain ou de déesse.