Tocc'à voi: un citoyen calvais crie sa douleur, sa honte, sa colère suite à l'agression de Mme Thérèse Bronconi

S O S Corse:



A Madame Thérèse Bronconi agressée une nuit d'août dans sa propre maison, en plein sommeil,



Ligotée, bâillonnée, menacée, violentée. Par qui ? Pourquoi ?

en période estivale où le village de Calenzana bat son plein.



Je ne suis qu’un simple citoyen qui veut crier sa douleur, sa honte, sa colère, ses angoisses, ses incertitudes, et tous les mots employés, déversés ne seront jamais assez fort pour qualifier cet acte de barbarie, cet acte de traîtrise.



Les fléaux d’aujourd’hui sont nombreux, les victimes ne cessent d’augmenter, et surtout les plus vulnérables



Il est grand temps de mettre un terme à cette société ou règne un climat délétère.



Cette prise de conscience doit être collective.



Notre île a démontré plusieurs fois dans son passé, sa volonté d’être juste et solidaire.



Tous ensemble réunis, faisons partie de cette Corse terre d’accueil, pour lui redonner ses lettres de noblesse, retrouvons nos valeurs ancestrales afin qu’elle redevienne plus juste et plus solidaire.



A vous Madame Thérèse Bronconi je tiens à vous témoigner de mon plus profond respect et vous souhaite un prompt rétablissement,



S O S Corse