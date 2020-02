Tocc'à voi. Les liaisons maritimes Corse-Sardaigne interrompues. Pourquoi personne n'intervient ?

Les liaisons maritimes entre la Corse et la Sardaigne sont interrompues depuis une semaine et la nouvelle tempête de vent prévue pour demain n'arrange pas les choses.Les raisons de cette interruption sont multiplies.Si en début de semaine dernière Hervé et ses vents avaient bloqué le trafic maritime entre les deux iles, jeudi c'est un problème technique qui a stoppé les liaisons.Ce 6 février en effet le ferry Giraglia de la compagnie Moby Line's, seule compagnie qui assure les liaisons entre Santa Teresa et Bonifacio en hiver, a heurté un rocher en quittant le port de Gallura. La coque externe s'est entaillée sur 8 mètres et le bateau a dû retourner à quai.Il n'y a eu ni blessé ni déversement d'hydrocarbures dans la mer, la seule conséquence de cet incident c'est l'interruption, depuis jeudi et probablement pendant 10 jours, des liaisons maritimes entre les deux iles. Aucune communication officielle a été donnée aux passagers qui restent bloqués de deux cotés des bouches de Bonifacio. Comme on a pu lire certains ont vécu, et d'autres vivent toujours, un véritable périple . En effet le ferry Giraglia de Moby n'a pas été et ne sera pas remplacé en raison du manque de navires disponibles.Cette situation a crée une nouvelle controverse politique en Italie . La presse sarde parle ce dimanche d'une prise de conscience de quelques politiques concernant ce problème. En effet pas seulement le trafic passagers mais aussi le commerce de marchandises est bloqué depuis plusieurs jours.Cette paralysie des transports risque de faire enregistrer d'énormes pertes aux acteurs économiques du sud de la Corse...et pourtant j'ai l'impression qu'ici personne ne bouge.Pourquoi aucun politique n'intervient ?