Tocc’à voi : La déchèterie de A Scala di Santa Regina

En revenant d’une belle soirée organisée par À Roba Paisana, ce vendredi 23 aout soir, sur la route de la Scala, avant le Niolu, j’ai découvert une décharge sauvage !

Comme quoi il y en à qui ont des idées pour gérer ce problème, qui dure et qui va durer !

Combien de temps encore, on va entendre parler de crise des déchets ?

Le non civisme évidement est une des causes, mais le problème est beaucoup plus profond.

Une pensée forte pour cette Amazonie qui brule et qui nous fait pleurer.