Tocc’à voi. Bastia : des PV pour les piétons en dehors des clous ?

Lorsque je conduis, je me dis parfois qu’il faut être une mouche et regarder de part tout : entre les jeunes qui traversent n’importe où (on dirait des étourneaux !), les personnes les yeux fixés sur le portable qui traversent sans regarder (avant hier un jeune a percuté ma portière arrière car il était absorbé par son écran ) et ceux qui ont décidé de traverser de suite, en transversal et juste derrière la camionnette !!! C’est pas évident !!!



Et lorsque je suis piéton, alors que je traverse toujours sur les cloutés, plus d’une fois je me suis vue refuser le passage. Il semblerait que les bastiais soient trop pressés et ils ne supportent pas d’attendre. J’ai même eu un pépé qui a rouspété parce que je traversait trop doucement sur le clouté devant la poste de Bastia.

Même si je ne suis pas pour, normalement, mais je crois que si la police mettait un peu de PV pour les piétons en dehors des cloutés ou pour refus de passage des piétons sur les cloutés, ça ferait un peu changer la façon de faire et ça éviterait peut être des accidents !!!