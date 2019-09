Tocc'à voi : Appel aux maires pour faire de leurs villages et villes des zones sans pesticides

L’agriculture à fait son apparition, il y a 8 000 ans, cette agriculture, était évidemment naturelle, on ne parlait pas d’agriculture biologique. Les 70 dernières années, ont été bouleversantes, dramatiques, une courte période, une parenthèse en si peu de temps, on a détruit ce qui existait depuis très longtemps.



L’homme évidemment est au cœur du problème, toujours aller plus vite, dans tout les sens du terme. Les produits chimiques de synthèses issu du pétrole, insecticides, fongicides, herbicides, biocides, ont été développé à grande échelle depuis la fin de la dernière guerre mondiale, à partir d’expérimentations de certains de ses toxiques, d’abord comme armes de Guerre ,pour finir en armes de Terre.



Progressivement les armes chimiques ont été interdites pour la guerre, et l’industrie pour des raisons financières« le fric toujours le fric», a voulue les tester et les utiliser pour l’agriculture, mettant en péril la faune, la flore, l’eau, la biodiversité et les humains. En effet, l’épidémiologie, nous montre aussi que les personnes, encore plus les enfants et les personnes âgées exposées aux pesticides et compagnies, ont plus de risque de développés de nombreuses maladies: cancers, dérèglement du système hormonal, malformations congénitales, problèmes d’infertilités, problèmes neurologiques ou encore système immunitaire affaiblie.



La France, Corse inclue est le 1er utilisateur d’Europe de Pesticides, avec plus de 63 000 tonnes par an. Elle entraîne une présence de résidus, de pesticides et compagnies, dans l’eau, la terre et l’air qui finissent dans nos aliments.







Nous demandons:



- Le retrait des produits à bases de glyphosate qui sont encore vendus.

- Un moratoire pour les importations des produits à base d’O.G.M.



- Un plan de réduction drastique de tous les produits chimiques, herbicides, dont le «Roundup»vendu à grand renfort de publicités par Monsanto/Bayer et qui finissent dans les coopératives agricoles d’ici et ailleurs.



Il est temps d’aller vers une agri/culture paysanne et une pratique de l’agro écologie qui respecte la Terre et la santé des humains. Pour information la surface agricole utilisée en Bio est de 6%, ce qui signifie que 94% de la surface agricole est susceptible d’être pollué.



Un certains nombres de maires en France continentale ont eu le courage de dire non aux pesticides ils ont pris conscience des dégâts causer par ces poisons.



Vous aussi faites partie de ce sillon ouvert pour nos enfants de demain,















UTOPIA-Droits Paisani



TORRE Jean-Yves