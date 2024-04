Tiques : Le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo présent en Corse

Seule l’Hyalomma marginatum, une espèce de tique présente en Corse depuis plusieurs dizaines d’années - probablement importée par les oiseaux migrateurs depuis l’Afrique – peut transmettre ce virus par sa morsure. Cette dernière se plait généralement dans les zones sèches de l’île , et notamment sur le littoral et est reconnaissable à sa grande taille (elle peut atteindre jusqu’à 8mm) et ses pattes bicolores.Le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo avait été détecté pour la première fois en France fin 2023, dans un élevage bovin des Pyrénées Orientales. En Corse, une première étude menée entre 2016 et 2020 n’avait pas retrouvé de traces de l’agent pathogène. Mais depuis 2022, les chercheurs de l’Université de Corse indiquent avoir continué leur surveillance en prélevant des tiques sur le bétail de deux abattoirs à raison de deux fois par mois. Entre juin 2022 et juillet 2023, ils ont ainsi collecté 5 165 tiques dont 750 Hyalomma marignatum. Plusieurs spécimens de ces dernières découvertes sur des bovins des régions de Porto-Vecchio et Coggia-Casaglione étaient infectées par le virus. « Nos résultats démontrent que la fièvre hémorragique Crimée-Congo est en circulation en Corse parce que nous l’avons détecté sur deux sites distincts de l’île », notent les chercheurs insulaires en posant : « La menace d’une éventuelle expansion et circulation continue du virus en Europe occidentale ne doit pas être ignorée. Les professionnels de santé et les autres groupes à risque d’infection, notamment les chasseurs et les agriculteurs, doivent être informés de la circulation du fièvre hémorragique Crimée-Congo en Corse ».