En Corse, ces tiques porteuses de nombreuses maladies potentiellement graves

Ce sont les bêtes noires des promeneurs et des propriétaires d’animaux. Le printemps et les températures plus douces sont comme chaque année synonyme du retour des tiques. Ces petits arachnides de quelques millimètres sans arrêt à la recherche d’un hôte auquel s’accrocher peuvent en effet être porteurs de nombreuses maladies. « Ce sont vraiment des nids à microbes », constate Hélène Barré-Cardi, docteur en entomologie médicale à l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC). En tout, plus d’une dizaine d’espèces de tiques ont été répertoriées en Corse. Et celles-ci se retrouvent malheureusement sur l’ensemble de l’île. « On trouve des tiques partout où il y a de la végétation, même en ville », explique la scientifique. « La tique à l’état larvaire va plutôt se trouver sur de petits mammifères comme les souris et les rats. D’où l’importance de ne pas lutter contre le renard qui va réguler les populations de rongeurs et donc de tiques et de facto le risque de maladies », précise-t-elle en soulignant par ailleurs que « certaines espèces se situent uniquement à des endroits particuliers ».





Le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo présent en Corse ?



L’Hyalomma Marginatum se plaît par exemple dans les zones sèches et notamment dans le maquis des zones littorales. Or, certains individus infectés de cette espèce particulièrement présente en Corse depuis plusieurs décennies peuvent transmettre la fièvre hémorragique Crimée-Congo par leur morsure. Une infection semblable à Ebola qui si elle est « dans la plupart des cas peu symptomatique », « peut aussi provoquer une maladie avec des formes sévères, voire mortelles », selon l’Institut Pasteur. Citant les travaux de l’équipe de l’épidémiologiste Laurence Vial il y a quelques jours, le magazine Le Point rappelait que fin 2023 cet agent pathogène avait été retrouvé dans des tiques collectées sur des vaches et des chevaux dans les Pyrénées-Orientales et relevait dans ce droit fil que le virus « pourrait déjà circuler en Corse, dans l’Aude, le Gard, l’Hérault, l’Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes ». « Nous ne sommes pas sûrs d’avoir ce virus en Corse, car on n’a jamais recensé de cas humain. S’il est présent en Corse, soit on a une souche peu virulente, soit les tiques infectées sont localisées dans des zones très peu fréquentées », tempère cependant Hélène Barré-Cardi en insistant : « L’Université de Corse a mené des études à travers lesquelles ils ont analysé plusieurs milliers de tiques et a priori ils n’ont pas trouvé ce virus ».



Plus que le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, « maladie qui n’est pas à craindre actuellement en Corse », l’entomologiste appelle pour sa part à la prudence face à la borréliose de Lyme transmise par l’Ixodes Ricinus, une espèce de tique plutôt retrouvée dans les zones montagneuses plus humides de l’île et dont l’hôte de prédilection est le cerf. « Avec le développement du cerf en Corse, on peut se demander si cela ne va pas favoriser la prolifération des tiques et donc de la maladie de Lyme », s’interroge-t-elle en pointant en outre de nombreuses autres maladies qui peuvent également être transmises par les tiques en Corse, à l’instar de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, dont de nombreux cas ont déjà été recensés, mais qui « ne provoque pas beaucoup de symptômes la plupart du temps ». « Dès qu’on a une fièvre en été il faut se poser la question, car cela peut être des arboviroses transmises soit par les moustiques, soit par les tiques », glisse-t-elle toutefois.



« C’est quand la tique régurgite qu’elle transmet ses agents pathogènes »



Face à ces nombreux agents pathogènes qui peuvent donc être transmis par les tiques, la docteur en entomologie médicale appelle à respecter certaines mesures en cas de promenade dans la nature afin d’éviter les morsures. « On retrouve les tiques jusqu’à un mètre du sol, rarement plus haut. On va donc essayer de porter des vêtements longs et plutôt clairs pour que cela soit plus facile de repérer les tiques, on va mettre son pantalon dans ses chaussettes et on privilégie les chaussures montantes », détaille-t-elle en conseillant d’éviter autant que possible « les broussailles et hautes herbes, ainsi que les fougères et sous-bois ». « Et puis il faut régulièrement se regarder pour s’assurer de ne pas avoir de tique sur soi, histoire qu’elle n’ait pas le temps de rentrer sous ses vêtements. Quand on rentre à la maison, il faut inspecter son corps minutieusement ainsi que son cuir chevelu. Il est aussi important d’inspecter ses animaux après chaque promenade », signale-t-elle encore, « Si on trouve alors une tique et qu’elle est déjà plantée dans le corps, on essaye de l’enlever de préférence avec une pince à tique. Si on l’enlève à la pince à épiler, il faut faire attention à ne pas trop appuyer pour ne pas la faire régurgiter, car c’est quand elle régurgite qu’elle va transmettre tous ses agents pathogènes. Et surtout on ne brûle pas la tique avec une cigarette et on n’applique pas de produits comme l’éther ou le pétrole, car cela peut la faire régurgiter ».



En cas de morsure de tique, Hélène Barré-Cardi invite à examiner attentivement sa plaie durant plusieurs jours. « Il faut surveiller si une rougeur apparaît, car celle-ci serait synonyme d’une infection et veut dire que des agents pathogènes qui étaient dans la salive de la tique ont été transmis », explique-t-elle en avertissant : « Il ne faut pas s’affoler, car ce n’est généralement pas grave de se faire piquer par une tique, mais il faut être averti et surveiller. En revanche, si la rougeur reste longtemps et s’étend il faut aller voir son médecin, car cela peut être un agent pathogène beaucoup plus grave ».