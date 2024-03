Tiers-lieu Avvià – A Vela : pour remettre Bastia et sa région sur le bon cap de l'économie

A Vela, c'est quoi ?

Un tiers lieu dédié à l'innovation de 2 000 mètres carrés qui a été financée par l’État, dans le cadre de la mise en œuvre du PTIC (plan de transformation et ’investissement de l’État en Corse), et par la Collectivité de Corse via des fonds européens. Il s’agit de la première réalisation d’ampleur (4,7 M€) s’inscrivant dans ce cadre au niveau insulaire.

Il offre des locaux adaptés à l'activité (bureaux, ateliers, espace coworking…) proposés à un prix inférieur à celui du marché, mais avec une contrepartie notable, la mise à disposition est limitée dans le temps et des équipements et services partagés (salles de réunion, espaces communs, photocopieur, accès Internet…)



Sur ces deux étages A Vela offre un espace d'accueil et d'animation, un Fablab et un studio de création et un espace institutionnel qui pourrait être occupé prochainement par l'Adec et Inizià et le Corsica Lab.

C'est au second étage que l'on trouve l'espace de coworking, celui de convivialité, mais aussi 15 bureaux privatifs de 16 à 25 mètres carrés qui seront proposés à la location et une salle de réunion et de visioconférence d'une capacité de 19 places.

A Vela, c'est en fait un super outil mis au service de tous ceux qui, jeunes entreprises ou associations ayant un caractère innovant, souhaitent s’investir dans la dynamique du tiers-lieu.