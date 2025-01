Thot Insemi : L’association corse qui lutte contre l’isolement par l’échange et la créativité

Tout est dans son nom. « Thot », le Dieu du savoir. « Insemi », ensemble. Un jeu de mot qui présente parfaitement l’objectif de cette association à but non lucratif, fraîchement enregistrée au le 5 janvier dernier : lutter contre l’isolement par le biais de l’échange, de la créativité et de l’apprentissage. Une appellation identitaire, certes, mais pas fermée pour autant. Car comme le précise l’une de ses fondatrices et présidente, Vanina Stefanutti-Santoni, kinésithérapeute, ostéopathe et ingénieur de la santé : "Thot Insemi n’a pas seulement pour vocation d’être Corse, mais d’être humaine avant tout."

Un principe qui se reflète dans les activités de l’association, ouverte à tous, sans distinction.

Les membres fondateurs, issus de différents secteurs, tels que la santé, l’enseignement, ou encore les sciences sociales, unissent leurs compétences pour apporter une réponse aux problématiques sociales majeures de l’île. En Corse, un habitant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui témoigne de la précarité qui touche une partie importante de la population. Mais l’association entend aborder l’isolement sous toutes ses formes : elle est à la fois intergénérationnelle et intersociale, avec un objectif clair : rendre à chacun sa place dans la société.

Thot Insemi proposera ainsi une série d’ateliers diversifiés, qui mettront l’accent sur l’échange et la créativité. Ces ateliers offriront aux participants l’opportunité de s’exprimer librement, tout en abordant des sujets variés qui vont de la prévention des risques professionnels à la parentalité, en passant par la médiation numérique et des activités créatives. Ce qui distingue l’association, c’est l’approche fondée sur la Programmation Neuro-Linguistique (PNL). Tous les intervenants possèdent une formation en PNL, leur permettant de mettre les participants en confiance et de répondre à leurs besoins émotionnels.

Parmi les ateliers proposés, on retrouvera des sessions sur l’ergonomie et les troubles musculosquelettiques dans le cadre professionnel, des ateliers sur la parentalité et la gestion des troubles neuro-développementaux, ainsi que des formations pour lutter contre l’illectronisme et améliorer la maîtrise des outils numériques. La créativité aura aussi une place de choix, avec des ateliers d’upcycling, de couture et d’écriture. Enfin, des séances destinées aux seniors seront proposées pour maintenir leur autonomie et leur vitalité physique.

Les premiers ateliers commenceront en mars 2025, à Ajaccio et Sarrola-Carcopino, avant de se déployer dans toute la Corse. Pour en savoir plus, il est possible de contacter l’association à l’adresse

. Thot Insemi s’impose ainsi comme un acteur de la lutte contre l’isolement, en offrant à chacun la possibilité de se reconnecter à soi-même et aux autres.