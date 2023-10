"Thomas Pesquet, profession astronaute" pour la Fête de la science à Bastia

Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la science est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les publics. Pendant une dizaine de jours, familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences échangeront lors de milliers d’événements gratuits proposés partout en France. Qu’il s’agisse de bien-être ou de haut niveau, qu’on le pratique comme un loisir ou dans un cadre éducatif, en amateur ou en professionnel, le sport occupe une place centrale dans notre quotidien et notre société. Il brille par son omniprésence sociale, économique, médiatique… et aussi scientifique. Pour cette édition 2023 La Fête de la science invite chercheurs et citoyens à se retrouver autour du plaisir du sport afin de nourrir le dialogue entre sciences et société, entre chercheurs et citoyens. Un moment de partage qui veut mettre en lumière la contribution des chercheurs dans l’amélioration des performances des sportifs, et le développement des connaissances trouvant des applications dans de nombreux secteurs, tels que la pharmacologie, les matériaux, les neurosciences, la psychologie ou encore la médecine.



Ce samedi à Bastia, A Casa di e Scenze invite le public à la projection du film documentaire (entrée gratuite, sur réservation)* : «Thomas Pesquet, profession astronaute » de Vincent Perazio et Alain Tixier de 2016. « Ce documentaire fait vivre au plus près du célèbre astronaute français son année de préparation qui a précédé son départ pour la station spatiale internationale en novembre 2016. C’était sa première mission dans l’espace » explique Bertrand Thibault, directeur de la Maison des Sciences de Bastia. « Nous n’aurons malheureusement pas Thomas Pesquet avec nous car pris par ailleurs, mais à la suite de la projection une conférence débat en visio avec Rémy Canton, chef du service -vols habités- du CNES et chef de projet pour le Centre d’Aide au Développement des Activités en Micropesanteur des Opérations Spatiales. Il a notamment travaillé sur les missions Proxima et Alpha qui ont permis à Thomas Pesquet de rejoindre la station spatiale Internationale. Il répondra aux questions du public ».

Cette Fête de la Science est relayée en Corse par la CdC qui organise plus de 50 opérations avec 25 acteurs mobilisés durant les 11 jours d’événements !



*Réservations au 04.95.55.96.71.