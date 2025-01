Thomas Kupisz, nouveau sous-préfet de Corte, fixe les priorités de son mandat

Thomas Kupisz a pris ses fonctions de sous-préfet de l’arrondissement de Corte lundi matin. Dès son arrivée, il a entamé un cycle de rencontres avec les élus locaux pour discuter des projets à mener dans l'arrondissement, qui comprend 158 communes, soit deux tiers des communes de la Haute-Corse. Sa première rencontre a eu lieu avec le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, pour aborder, entre autres, le dossier de la vallée de la Restonica.



Originaire de Neufchâteau, dans les Vosges, Thomas Kupisz arrive après avoir été sous-préfet dans un territoire rural aux enjeux agricoles et environnementaux. « Avant cela, j’ai exercé au sein du ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, et dans les collectivités locales, à la mairie d'une région parisienne puis au conseil général du Jura », détaille le sous-préfet. Marié et père de trois enfants, il s'est installé à Corte avec sa famille. Ses deux derniers enfants ont fait leur rentrée au collège Pascal-Paoli, tandis que son aîné poursuit ses études à Paris après avoir obtenu son BAC.



Dès son arrivée, Thomas Kupisz a rencontré le préfet de la Haute-Corse pour faire un point sur les dossiers en cours. « J’ai rapidement pris connaissance des principaux dossiers et des priorités de l’arrondissement. Le préfet m’a détaillé ce qu’il attendait de ma fonction de sous-préfet », explique-t-il. Parmi ces priorités figure notamment le dossier de la vallée de la Restonica, qui a subi de lourds dommages à la suite des intempéries de novembre 2023.



La vallée de la Restonica est un dossier de grande importance pour la région. « C'est l’un des dossiers majeurs de ma mission. Dans un arrondissement aussi vaste et varié, avec des enjeux littoraux, de montagne, de santé, d’agriculture, et bien sûr la question de la Restonica, il est essentiel de soutenir les collectivités locales, notamment la mairie de Corte et la Collectivité de Corse », affirme Thomas Kupisz. À cet égard, l’État a financé la rénovation de sentiers et la mise en place de navettes, tandis que la Collectivité de Corse a contribué à la mise en place de solutions de transport pour la saison touristique. Le travail partenarial est essentiel pour permettre à la Restonica de continuer à attirer les visiteurs et soutenir l’économie locale.



Le sous-préfet aborde également d’autres enjeux majeurs, notamment l’agriculture. « Il y a des filières d’exception en Corse, avec des activités agricoles à haute valeur ajoutée. La gestion de l’eau est une autre priorité, notamment pour les agriculteurs qui ont un besoin crucial en ressources hydriques », précise-t-il. Des projets de retenues d’eau, soutenus par l’État, sont en cours pour assurer un approvisionnement suffisant à la fois pour l'agriculture et les besoins domestiques.



En matière de services publics, Thomas Kupisz constate que la fermeture de certains services ces dernières années a créé une forte attente parmi les habitants. « Les démarches administratives de plus en plus dématérialisées posent problème à ceux qui n'ont pas accès au numérique. Les France Services sont là pour y remédier », indique-t-il. Ces structures, qui rencontrent un grand succès, proposent une large gamme de services, avec des conseillers capables d’accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, qu’elles concernent la santé, les impôts, les retraites ou les allocations familiales.



Les autres priorités du sous-préfet incluent le soutien aux agriculteurs de la Plaine Orientale, aux viticulteurs et aux acteurs économiques et associatifs de la région. Il souligne l'importance du soutien de l'État pour accompagner ces différents acteurs au quotidien, dans des domaines variés tels que la santé, l’éducation, et l’économie locale.



Thomas Kupisz a déjà entamé son programme de visites auprès des élus de l’arrondissement et prévoit de poursuivre ses rencontres, avec des entretiens à venir, notamment avec le président du CPIE-A Rinascita, l’une des principales associations de l’île.