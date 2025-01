Thierry Debès (AC Ajaccio) : « un match capital face à Caen »

Avant-dernier de Ligue 2 avec 15 points, l’AC Ajaccio vit des moments difficiles aussi bien sportivement que financièrement. Sans victoires depuis le 8 novembre et la réception de Clermont (2-0), les Ajacciens ont encaissé une sévère défaite à Furiani face au SC Bastia, samedi dernier (0-4). Thierry Debès et son staff ont dû panser les plaies et remobiliser ses troupes à l’entame de cette semaine cruciale : « Ce derby a été un moment très compliqué, les premiers jours après le derby ont été très durs. On a essayé d’avoir un discours franc et honnête avec les joueurs, par rapport à leurs prestations. Ils ont accusé le coup en début de semaine et maintenant ils se sont remobilisés et il faut passer à autre chose, car le match de ce vendredi est crucial. Nous avons été déçus par la prestation de certains joueurs à Bastia, non pas par manque d’envie, mais ils ont été dépassés par l’enjeu. Tous les faits de jeu ont été contraires et cela a été très dur pour les joueurs. Ce match est maintenant derrière nous. Désormais, il faut penser à Caen ».



« Reprendre cette place de barragiste »



Ce vendredi, l’AC Ajaccio reçoit en effet une équipe normande, qui compte le même nombre de points qu’elle, mais qui les devance seulement à la différence de buts. Alors même que la 15e place semble lointaine, pour le moment, cette rencontre s’annonce capitale pour la suite de la saison : « On ne va se mentir, ce match est capital. Il restera encore beaucoup de rencontres après, mais nous sommes deux équipes mal en point, et une des deux va respirer un peu mieux après ce match et j’espère que cela tournera en notre faveur. On pourrait passer barragiste, c’est donc une occasion importante à saisir ». Avec pour ambition dans le jeu de se créer des occasions et de marquer, car, avec un seul but au cours des six derniers matchs, le bilan offensif des Acéistes est toujours aussi maigre : « C’est vrai qu’il faut marquer, mais, quand on regarde l’équipe de départ à Bastia, nous avions pourtant fait des choix résolument offensifs. Je pense que, quels que soient les joueurs alignés, il faut qu’ils soient plus tueurs devant le but. Il va falloir être plus présents dans les deux surfaces. Les joueurs doivent répondre présents, c’est eux qui ont les clés. »



Appel au soutien des supporters



Pour cette rencontre cruciale, le nouveau coach par intérim de l’AC Ajaccio appelle à la mobilisation et au soutien des supporters : « Demain, on va voir une équipe qui va tout faire pour remporter ce match, mais sans faire n’importe quoi évidemment. J’espère que nous allons être soutenus au maximum malgré la lourde défaite lors du derby. J’espère vraiment que les supporters seront derrière nous. L’ACA c’est une grande famille et les supporters en sont un membre essentiel. Il faut qu’on puisse compter sur eux et qu’ils nous poussent jusqu’au bout. Avec leur appui, on peut faire de belles choses ». Des supporters qui se mobilisent également dans le même temps pour œuvrer à la sauvegarde du club avec la création d'un collectif, dont la présentation officielle aura lieu ce jeudi soir.



Le groupe ajaccien

Sollacaro, Quilicchini, Huard, Khelifa, Strata, Kouassi, Ayessa, Bamba, Vidal, Jabol, Jacob, Anziani, Barreto, Puch, Santelli, Kanté, Ibayi, Soumano, Chegra