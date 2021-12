Théophile Geslin (16 ans) plus jeune ceinture noire du J.C Isula Rossa Balagna

Théophile Geslin, 16 ans a obtenu en novembre dernier, après deux ans sans compétitions, sa première ceinture noire, premier dan de judo.C'est au club JC L'isula Rossa Balagna qu'il a commencé le judo à quatre ans et où il a suivi toute sa formation." Il n’est pas en retard du tout. Bien au contraire ! Dans un premier temps, l'année dernière avant le confinement, il avait passé un examen technique. La deuxième partie de la compétition a eu lieu le 20 novembre dernier où il a gagné cinq combats. Il a d'ailleurs marqué cinq ippons. C’est une belle performance " explique Thierry Geslin, ceinture noire 6ème dan, père et entraîneur de Théophile.Mais passer sa ceinture noire n'est pas une mince affaire, ni une fin en soi. Cela marque le début d'une nouvelle progression. Avant toute chose le judoka doit être en posse du SHIN, ( la moralité, l'esprit, le caractère), Gi, ( la technique et l'habilité) TAI,( la force du corps et la forme physique) et répondre à quelques critères obligatoires : être âgé d'au moins 15 ans, être ceinture marron depuis au moins un an et être titulaire du pré-requis."Dans un premier temps, il faut passer l'examen technique puis l'examen des combats qui se déroulent devant un jury de la Ligue Corse de Judo. Combats lors desquels il faut marquer 100 points ou 50 points d'un seul coup", précise l'entraîneur,D'autres examens permettent par la suite d'obtenir de nouveaux dans. Et cela peut aller jusqu'à 10."Je suis très fier d’accéder à ce grade car la ceinture noire est une forme de reconnaissance dans le monde du judo et du sport en général. Je suis également fier pour mon père, qui est aussi mon prof. Il forme des judokas depuis longtemps, c'est donc aussi une belle reconnaissance et récompense pour lui" confie Théophile.Depuis 1982, le JC L'isula Rossa Balagna enseigne aux enfants comme aux adultes l'art martial japonais, créé en 1882 par Jigorō Kanō.En2003 Thierry Geslin en a repris les rênes.Le club compte aujourd’hui une soixantaine d’adhérents. 15 adultes et plus d'une cinquantaine d'enfants. " Nous sommes restés deux ans sans pouvoir faire de compétitions. Elles ont repris en novembre. Aujourd'hui nous souhaitons redynamiser le club" affirme Thierry GeslinEn plus d'une formation d'auto défense et de maîtrise de l'adversaire, le judo enseigne discipline, maîtrise et confiance de soi." Les enfants peuvent venir dès 4 ans. Nous pratiquons la coordination de motricité, une activité physique variée et apprenons les différentes techniques de judo qui permettent de passer les ceinture. Nous apprenons à travailler avec les partenaires et formons aussi aux règles de l'arbitrage. C'est une discipline assez rigoureuse. Mais tout s'apprend".---