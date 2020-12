Tests obligatoires pour la Corse : seules 14 personnes verbalisées à leur arrivée sur l'île

Pour rappel, l’obligation de réaliser un test RT-PCR ou antigénique moins de 72h avant un voyage à destination de la Corse entre le samedi 19 décembre et le vendredi 8 janvier 2021 comprend deux volets complémentaires :

• l’obligation de remplir une déclaration sur l’honneur à fournir à l’embarquement

• et la nécessité de disposer de la preuve du test qui doit être présentée à l’arrivée en cas de contrôle par les forces de l’ordre.



Les contrôles systématiques mis en œuvre ce week-end dans tous les ports et aéroports de l’île ont permis de constater que ces exigences avaient été comprises par l’immense majorité des voyageurs puisque seules quelques exceptions (2% des voyageurs) étaient dépourvues de la preuve du test. Ces derniers ont tous été testés à l’arrivée. Pour information, 14 verbalisations ont été dressées en Haute-Corse et Corse-du-Sud pour les journées du 19 et du 20 décembre.



Ce résultat peut s’expliquer par la communication relayée en amont dans les médias locaux et nationaux et le partenariat de qualité avec les compagnies de transport.



Il faut rappeler que la preuve du test devra être présentée par les résidents Corses qui rentreront de leur séjour sur le continent après les fêtes de Noel et du nouvel an jusqu’au 8 janvier. Il est donc nécessaire d’inviter ces futurs voyageurs à prendre dès à présent leurs dispositions.