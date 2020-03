Tests de dépistage et chloroquine : Jean-Guy Talamoni demande à Gilles Simeoni d'engager une action

"Je m'adresse à vous au titre des prérogatives qui sont les vôtres afin que la Collectivité de Corse engage sans tarder une action dans le même sens compte tenu de l'urgence et des perspectives particulièrement alarmantes notamment exposées par le Collectif Anti COVID 19 et l'ensemble des praticiens et scientifiques de Corse" écrit notamment le président de l'Assemblée de Corse.



"S'agissant des formes de l'habilitation qui vous serait nécessaire, j'ai demandé au Secrétariat général de l'Assemblée de Corse, avec lequel j'ai échangé ce matin, d'en vérifier les modalités. Il nous semble que l'article 2 de la délibération n°18/005 du 2 janvier 2018, vous permette d'agir immédiatement au titre d'une habilitation générale à intenter toutes actions au nom de la Collectivité de Corse", précise dans le même courrier Jean-Guy Talamoni disposé à soutenir le président de l'Exécutif pour " les conditions juridiques à mettre éventuellement en place pour une telle démarche. "