Territoire zéro non recours: la communauté de communes de Lisula Balagna facilite l'accès aux aides sociales

Le programme, financé à 80 % par l’État avec un budget de 170 000 €, prévoit des actions concrètes sur le terrain pour aider les habitants à accéder à leurs droits. "Grâce au CIAS de Lisula, nous pourrons aller directement chez les personnes pour leur expliquer leurs droits et les accompagner dans leurs démarches", a ajouté Michel Prosic.



Le projet repose sur un maillage local fort, mobilisant un réseau de travailleurs sociaux et de pair-aidants, ainsi que des actions de sensibilisation à travers des réunions publiques. Lionel Mortini, président de la CCIRB, a souligné l’importance de cette démarche : "Nous sommes sur le terrain chaque jour avec le CIAS. Cette initiative va nous permettre d’agir encore plus efficacement pour les plus fragiles." Céline Le Dref, directrice du CIAS, a confirmé ce constat en rappelant qu’au niveau national, "30 % des administrés n’ont pas accès à tous leurs droits".



Avec ce programme, la CCIRB espère non seulement recenser les personnes éligibles mais aussi activer les droits non sollicités afin d'améliorer les conditions de vie des familles du territoire. "Si l’on peut améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, il faut le faire", a conclu le préfet.