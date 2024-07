Tentative d'homicide à Porto-Vecchio : Un différend entre automobilistes tourne au drame

Le 23 juillet 2024, peu avant 18 heures, un automobiliste circulait à bord de son véhicule Volkswagen Transporter sur la rue Général de Boissoudy à Porto-Vecchio. Un témoin arrivant en sens inverse a rapporté que ce véhicule avait un comportement erratique, zigzaguant sur la route, semblant gêner la progression du véhicule situé derrière lui, indique dans un communiqué diffusé ce mercredi le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. Toujours selon les premiers témoignages, la victime aurait immobilisé son véhicule et s'est dirigée vers le conducteur du Volkswagen Transporter. À ce moment-là, plusieurs détonations, entre trois et cinq, ont été entendues par les témoins. La victime, touchée par plusieurs balles à la tête et au thorax est tombée au sol à côté de la portière de son véhicule.

Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont pris en charge l'homme dont le pronostic vital est engagé . En raison de la gravité de ses blessures, il a été héliporté vers l'hôpital d'Ajaccio.



Le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire, confiée en cosaisine à la Section de Recherches d'Ajaccio et à la Brigade de Recherches de Porto-Vecchio. "Si la piste privilégiée reste celle d’un différend entre automobilistes, toutes les autres pistes à l’origine de cet acte irréparable restent à ce stade explorées", a précisé le procureur.