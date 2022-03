Tentative d’assassinat d’Yvan Colonna : l’université de Corse et 11 collèges et lycées bloqués ce 7 mars

« Les équipes de direction des établissements scolaires mettent tout en œuvre pour maintenir l'accueil des élèves et le déroulement des enseignements dans une logique de dialogue et d'apaisement », a également indiqué le rectorat.



Rentrée perturbée en Corse pour plusieurs établissements scolaires ce lundi 7 mars. Depuis le matin, l’université de Corse, des lycées et des collèges sont bloqués par des étudiants en soutien à Yvan Colonna, agressé le 2 mars dernier dans la prison d’Arles et toujours dans le coma.Des palettes de bois et des conteneurs d’ordures empêchent l’entrée des autres scolaires et universitaires sur plusieurs sites : à l’université de Corse, à Corte, au collège et lycée Pascal Paoli, à Bastia, au lycée Paul Vincensini de Montesoro, à Île-Rousse, au lycée de Balagne, à Calvi, au collège Jean-Félix Orabona, à Prunelli-di-Fiumorbu, à la cité scolaire du Fiumorbu, à Ajaccio, devant les lycées Laetitia, Fesh et Jules Antonini, devant les collèges Arthur Giovoni et celui de Baleone, à Porto-Vecchio, au lycée Jean-Paul De Rocca Serra, à Sartène, à la cité scolaire Georges Clemenceau,Ces blocages interviennent dans le droit fil de la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Corte, dimanche 6 mars.Selon le rectorat, « les cours sont bien maintenus et les équipes font leur possible pour accueillir les élèves. Dans la très grande majorité des établissements bloqués, un passage est laissé libre pour les étudiants qui veulent rentrer à l’intérieur ».