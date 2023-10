Tennis de table : Un critérium très disputé à Bastia

« C’est une compétition qui se déroule au niveau national à tous les échelons et donc bien entendu aussi au niveau départemental, en Haute Corse » explique Jérôme Rovere, secrétaire du Comité Départemental de Haute-Corse de Tennis de Table. « Ça regroupe les jeunes des trois clubs du département : Bastia, Borgo et Corte. Ce sont des compétitions à titre individuel. On place les jeunes, toutes catégories confondues, dans des poules et en fonction des résultats, un tableau est dressé en fin de journée. Il y a quatre critériums dans l’année et ça débouche sur le championnat de Corse. Les 12 meilleurs sont en effet qualifiés pour disputer le championnat de Corse ». Ce Critérium est une première joute pour les jeunes sachant que d’autres compétitions suivront notamment un championnat par équipe et aussi le TOP 12. « Le comité départemental organise aussi des rassemblements de jeunes pour les faire jouer sous différentes formules attractives pour éviter que ces confrontations soient rébarbatives. Il faut avant tout que les jeunes se fassent plaisir en jouant ».