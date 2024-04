Tennis de table. Critérium fédéral 4e tour : Des titres partagés à Bonifacio

Le tableau Elite 1 voyait la victoire de Régis Alexandre de l’ASP Bonifacio sur Yohann Carouge du Club Ajaccio TT, ce qui permet au joueur bonifacien, également président de son club, d’accéder à la division pré-nationale la saison prochaine. Laurent Chaput du PPC Bastia et Julien Jourdan Club Ajaccio TT se plaçaient respectivement à la troisième et à la quatrième place devant Frédéric Benetti du TT Porto-Vecchio.



Le tableau Elite 2 consacrait Jean-François Smerdjean (Club Ajaccio TT) devant Alexandre Lion (CTT Solenzara) laissant la troisième et quatrième place à Yves Delbray (PPC Bastia) et Clément Thiriet (Club Ajaccio TT).



La victoire de la division Elite 3 était pour Lucca Cros (PPC Bastia) qui prenait le meilleur sur Ruben Rahoui (Club Ajaccio TT) tandis que Christin Hascoet-Gregori (PPC BASTIA) et Benoît Brossier (TT Porto-Vecchio) se partageaient la troisième et quatrième place.



La saison pongiste n’est, pour autant, pas terminée, en effet l’équipe de l’Entente Porto-Vecchio-Bonifacio jouera à domicile ce dimanche 14 avril au Cosec des Quatre-Chemins face à l’équipe première de Sanary dans le cadre du championnat R3 PACA. Les 20 et 21 avril, cette fois à Bonifacio, se déroulera le Top 12 qui rassemblera les meilleurs pongistes insulaires dans la salle du Libertas

De beaux matchs en perspective pour les amateurs de ping.