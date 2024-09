Tennis de Table : Une recrue de choix pour le TTPV

Le club de tennis de table de Porto-Vecchio, déjà en pleine ascension après une excellente saison 2023/2024 en R3 PACA avec l’Entente Bonifacio, vient de frapper un grand coup en recrutant Marc Closset comme entraîneur. Ce nom résonne dans le monde du tennis de table, et pour cause : Closset, ancien joueur de haut niveau et vice-champion du monde avec la Belgique à Osaka en 2001, a une carrière internationale reconnue et un palmarès impressionnant, avec plusieurs titres dans les catégories jeunes en Belgique. Ce technicien chevronné, qui a évolué au plus haut niveau, va désormais mettre son expérience et son expertise au service des joueurs locaux. Son rôle ne se limitera pas uniquement à l'encadrement technique ; il apportera une véritable dynamique de progression au sein du club. L’objectif ? Permettre au TTPV de franchir de nouveaux paliers et, pourquoi pas, viser une montée dans le championnat PACA.