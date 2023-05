Tennis : 225 participants à Calvi pour les prochains championnats de Corse

On ne change pas une équipe qui gagne et cette année encore ces championnats se dérouleront sur les courts du TC Calvi, passé maître en l’art d’organiser de grands événements.

« Ces championnats restent l’objectif tennistique individuel principal de tout joueur insulaire », souligne Philippe Medori, président de la Ligue corse de Tennis. Et au vu du nombre de participants, 225 de 29 clubs, il faudra être affûté pour accrocher les titres dans les 34 catégories en lice, des 11 ans aux 80 + !





Déjà ce sont les 6 meilleurs dans chaque catégorie, les 8 meilleurs en 4e et 3e série et les 12 meilleurs en 2e série qui pourront participer aux joutes finales du 25 au 29 mai. À la clé le titre de champion de Corse synonyme de passeport pour les championnats de France qui se dérouleront en deux phases, en juin et août à Roland Garros.





4 autres catégories décerneront des titres honorifiques chez les filles et garçons de 10 ans et de 11 ans. « Ce nombre incroyable de participants souligne le bon travail qui est réalisé dans les clubs », se réjouit Philippe Medori. Un président qui avance 4 640 licenciés dans les 37 clubs de l’île. « Par rapport à l’année dernière, la progression est de 6% et c’est le record de licenciés depuis la création de la ligue corse en 1992. On doit également souligner le gros travail effectué sur la formation et notamment sur le paddle qui connaît un énorme engouement avec plus de 500 pratiquants. »





Compétition, ateliers, animations…

Le tennis sera en fête durant ces 5 jours avec non seulement la compétition, mais aussi des ateliers, des échanges, des animations. « Nous sommes la seule ligue de Corse à organiser un championnat de toutes les catégories sur un même lieu et à la même période. Cela donne à la compétition non seulement une belle dynamique, mais aussi une grande convivialité » précise Philippe Medori. « Si l’an passé les 11/12 ans avaient été regroupés, cette année, vu le nombre de compétiteurs et du niveau nous avons de nouveau les 2 catégories d’âges. Ça sert aussi de laboratoire pour notre équipe technique ». Une sacrée organisation pour la ligue avec 3 membres de l’équipe technique, 26 bénévoles, 10 superviseurs, des juges-arbitres, un staff médical, un personnel pour l’accueil et l’intendance… « Durant ces 5 jours nous aurons aussi des ateliers, des échanges et des animations » explique.





Anthony Zaru, secrétaire général de la ligue. « Ainsi le jeudi 25 sera dédié à près de 180 écoliers de Calvi ». Le vendredi sera lui consacré à la formation et à la compétition, le samedi à une réunion avec les enseignants professionnels en présence de Laurent Storai, responsable de la Corse et des DOM-TOM à la Direction Technique nationale. « Il sera aussi question de la nouvelle école de tennis, de la détection, de la Galaxie ou encore du haut niveau ».





Enfin, le dimanche permettra la découverte et la mise en avant du Beach Tennis et du Beach fauteuil. Parallèlement, au stand de la ligue, des échanges auront lieu entre dirigeants et enfants entraînés. Le service communication sera en 1re ligne durant ces championnats. « On réalisera de nombreux live sur les réseaux sociaux avec des interviews. Cela permettra de mettre en valeur le travail de la ligue, des clubs et des bénévoles », indique Nicolas Giudicelli, vice-président de la ligue.

Le lundi, place aux finales, avec une remise des prix dans l’après-midi. « A cette occasion sera également proclamé le palmarès du Trophée régional sportif qui récompense le club insulaire ayant obtenu les meilleurs résultats sportifs », conclut Philippe Medori.