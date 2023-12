Tempêtes Ciaran et Domingos : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes de Corse

La reconnaissance en état de catastrophe naturelle pour pour inondations et coulées de bou e concernent en Corse-du-Sud les communes de Azzana, Bastelica, Calcatoggio, Cargèse, Casaglione, Ciamannacce, Marignana, Olmeto, Ota, Pastricciola, Piana, Poggiolo, Salice, Serra-di-Ferro, Serriera, Sollacaro, Zevaco.

Les personnes sinistrées, résidant dans ces communes, doivent désormais contacter leur compagnie d’assurance pour les affaires les concernant et relevant de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au plus tard dans les trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel .



En Haute-Corse, ce sont les communes de Albertacce, Asco, Bigorno, Calacuccia, Castirla, Corte, Galéria, Lucciana, Valle-di-Rostino, Vescovato, Vivario, qui, sur la base des rapports météorologiques, ont reçu un avis favorable à l'état de catastrophe naturelle, pour le dossier d’inondation par ruissellement et coulée de boue associée.



Avec la publication au journal officiel de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur du propriétaire du bien peut engager l’indemnisation du bien détérioré (dans la limite des garanties souscrites, uniquement pour les biens couverts par le contrat “dommage aux biens”).