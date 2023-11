Tempêtes Ciarán et Domingos en Corse : des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les sinistrés

La réunion a abordé plusieurs mesures et dispositifs, dont la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, essentielle pour l'indemnisation des sinistrés. Cette démarche, effectuée par les communes via le site iCatNat, constitue une étape cruciale dans la réponse aux besoins immédiats des populations touchées. "À ce jour, indiquent les services de l'Etat, 10 communes ont formulé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle."



Dans cette dynamique, la dotation de solidarité, sollicitée par les collectivités locales, a été présentée par le préfet aux élus comme "un levier vital." Destiné à restaurer les infrastructures publiques endommagées, elle se profile comme un instrument essentiel pour la reconstruction et la revitalisation des zones touchées. En parallèle, la réunion a mis en avant la simplification des procédures pour les travaux d'urgence dans les cours d'eau, avec la mise en place d'un porter à connaissance transmis à la Direction départementale des territoires.



Le volet économique a également été pris en compte, avec la possibilité pour les entreprises de demander l'activité partielle. Cette démarche, adressée à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, offre un soutien crucial aux employeurs impactés par les dégâts sur l'activité de leur société.



Du côté agricole, une première étude a été lancée pour évaluer les dégâts et permettre une première estimation des indemnisations début 2024. Parallèlement, des réunions spécifiques sont organisées avec le préfet dans les secteurs les plus touchés, impliquant les services de l'État et les collectivités locales. "L'objectif est de faciliter la coordination pour la reconstruction des infrastructures et la reprise de l'activité locale." indique la préfecture, "mobilisée aux côtés des élus pour soutenir et accompagner efficacement le processus de relèvement des communautés impactées."