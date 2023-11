Tempêtes Ciaran et Domingos : Lancement d'un dispositif d'aide pour les agriculteurs corses

Les récentes tempêtes Ciaran et Domingos, combinées aux délestages des barrages gérés par EDF, ont provoqué d'importants dégâts aux exploitations agricoles en Corse. Pour aider les agriculteurs touchés, l'Office de Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) a activé un dispositif de soutien spécifique pour aider les sinistrés à reconstituer leurs clôtures périmétrales. Ces barrières jouent en effet un rôle crucial dans la gestion et la protection des exploitations, et leur reconstruction est une étape essentielle pour la reprise des activités agricoles.



Les agriculteurs touchés sont invités à contacter les agents de terrain de l'ODARC de leur région. Ces experts seront à leur disposition pour fournir des conseils et les guider dans la préparation des dossiers de demande d'aide publique.