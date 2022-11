Tempête meurtrière du 18 aout : 102 000 euros d'aides pour les travailleurs indépendants

Pour venir en aide aux artisans et commerçants victimes des intempéries qui

ont touché la Corse le 18 août 2022, l’action sociale du Conseil à la Protection

sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) gérée par les Urssaf, avait déclenché en septembre dernier son plan «catastrophe et intempéries».



Lors d’une conférence de presse organisée à Ajaccio lundi 12 septembre 2022, la

Présidente du CPSTI corse, Luce Petroli, avait rappelé qu’une aide spécifique avait été mise en place pour les travailleurs indépendants impactés. Cette aide financière exceptionnelle, répondait aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants actifs concernés du fait de l’atteinte de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.



Trois mois après cette catastrophe qui a endeuillé la Corse, 78 demandes d’aide ont reçu un accord du Conseil à la Protection sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) pour un montant total d’aide de 102 000€, soit un montant moyen d’aide de 1 308€. « Efficacité et solidarité ont été les maitres mots de cette opération. Je remercie les membres de la Commission d’action sociale qui se sont réunis rapidement pour venir en soutien des travailleurs indépendants touchés par la tempête, mais aussi les équipes de l’Urssaf qui ont assuré la mise en œuvre sans délai des décisions de la commission », souligne le Directeur de l’Urssaf Corse, Manuel Falaschi.