Tempête en Corse : L'Ile-Rousse a hébergé 930 personnes

Toutes les personnes sans hébergement pour la nuit s'étant présentées à L'Ile-Rousse, ont trouvé un toit pour la nuit.

Ce sont au total 930 personnes qui ont été relogées sur la commune grâce à la collaboration active de tous. Plusieurs d'entre elles, notamment des naufragés, passeront une seconde nuit dans les locaux lisulani.





La municipalité tient en ces circonstances si particulières et dramatiques à remercier "les établissement Dary et Leclerc qui ont ouvert leurs portes jeudi soir afin de proposer de l'eau et des denrées de ravitaillement. Merci aux pompiers, gendarmes et à la Communauté de communes pour leur présence.

Merci aux île roussiens venus spontanément proposer d'héberger des rescapés à leur domicile. Cela a permis de loger, notamment, une famille avec un bébé de trois mois en détresse."

"A sulidarità face l'esse di ciò chè no simu. A Cità di L’Isula mande torna u so sustegnu à e vittime di issu timpurale strasurdinariu in Corsica, una pinsata maiò sopr’à tuttu per i smariti, i feriti è e so famiglie. "