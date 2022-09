Tempête du 18 août : le navire du pêcheur décédé en mer à Girolata renfloué

Plus d'un mois après le naufrage au large de Girolata, qui avait entraîné la mort du pêcheur Jean-Paul Diddens , le « Georges II » a été remonté à la surface, ce jeudi 22 septembre. Le drame avait suscité une immense émotion au sein de la communauté le 18 août dernier quand à cause des violents orages qui avaient touché la Corse, le navire de pêche avait sombré dans le golfe de Girolata, entraînant avec lui son propriétaire retrouvé décédé en mer .



A près un moi s passé à 40 mètres de profondeur l'épave, qui avait été localisé il y a une quinzaine de jours, a été renfloué et remorqué jusqu’à la marine de Porto où il a été remis à la famille qui avait fait part de son souhait de recèperez le bateau. La mission de relevage du navire par une entreprise spécialisée et un pêcheur professionnel a été coordonnée par la Direction de la mer et du littoral de Corse, la gendarmerie maritime et les Affaires maritimes qui ont assuré la sécurité du plan d’eau durant l’opération. Dans un communiqué le préfet maritime et la DMLC remercient "les acteurs du monde maritime ayant participé à cette opération pour la solidarité dont ils ont fait preuve."