Football : Coup d'envoi du 6e Challenge Claude Papi à Porto-Veccchio

Un Challenge où l'on retrouve des grands noms du football français, les formations porte-drapeaux du football corse, ainsi que des équipes issues du milieu amateur.

Avant le coup d'envoi de cette édition 2024, la cérémonie d'ouverture en présence des élus de la ville de Portivechju Véronique Filippi et Vincent Gambini, de la famille de Claude Papi, des dirigeants de l'ASPV et d'anciens Moustiques a été l'occasion de rendre un hommage à des joueurs emblématiques de l'ASPV à l'image d'Alain Tafani, Jean-Marc Michel et Christian Stefani trop tôt disparus.

Les rencontres vont s'enchaîner avant dimanche et la finale programmée à 18 heurs qui permettra de connaître le nom du successeur de l'Olympique de Marseille vainqueur de l'édition 2023.





Poule A : Olympique de Marseille, SC Bastia, AS Porto-Vecchio, Sud FC, AS Ghisonaccia-Prunelli



Poule B : Montpellier, PSG, USAG Uckange, FJEB, ECB Lupinu

Poule C : FC Nantes, AS Monaco, GFC Ajaccio, AS Casinca, Afa

Poule D : Girondins de Bordeaux, Cagliari, AC Ajaccio, JS Bonifacio, Costa Verde

Quant à la finale, elle aura lieu dimanche à 18 heures.





Voici le le palmarès des précédentes éditions:



2017: Cagliari

2018: FC Nantes

2019: FC Nantes

2022: Girondins de Bordeaux

2023: Olympique de Marseille