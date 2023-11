Tempête Ciaran : Des dégâts importants dans la vallée de la Restonica

Parmi les incidents majeurs signalés, on note la destruction du pont de Tragone, un effondrement de la RD 623 située en contrebas des anciens filtres, ainsi que des problèmes avec l'alimentation en eau potable, incluant la perte de tuyaux essentiels.En réponse à cette situation, le maire a pris des mesures immédiates en déclenchant le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il est en contact permanent avec les autorités locales, y compris le Préfet de Haute-Corse, le Centre Opérationnel Départemental (COD), les services de la Communauté de Communes (CdC), et le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS2B). De plus, l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) a été sollicitée pour faire face à cette situation d'urgence.Actuellement, l'alimentation en eau potable des résidents de Corté est assurée grâce aux forages dans le Tavignanu. "Les équipes de Cort'Acqua et les services municipaux sont pleinement mobilisés pour résoudre ce problème." fait savoir la municipalité. "La priorité immédiate réside dans la réparation de la prise d'eau endommagée afin de rétablir l'approvisionnement en eau potable de la ville. La coordination entre les différentes parties prenantes est essentielle pour gérer cette situation d'urgence de manière efficace."