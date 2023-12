Téléthon : En Haute-Corse, la mobilisation continue

Mardi 12 la Little School à Biguglia organise une double action, avec une "Course du Muscle" et une vente de gâteaux et d'objets devant l'école de 14h à 16h. Un moyen créatif et gourmand de réunir petits et grands autour d'une cause commune.



Les écoles Antoniotti et Saint Exupéry à Borgo se joignent à la mobilisation le 12 et le 14 décembre avec une "Course du Muscle" au stade Antoniotti. Une initiative locale qui incite à la participation et à la solidarité.



Un trail urbain nocturne

Le 13, la ville de Corte s'illumine avec un "Trail Urbain Nocturne" organisé par l'ACCorte, la Restonica Trail, et I muntagnoli à 17h. Le 20, un tournoi d'échecs au resto U de la fac de droit de 14h à 17h30 ajoutera une touche intellectuelle à l'élan solidaire.



Le 14, à la salle des fêtes de Lupinu, l'école Subissi organise une fête ouverte à tous à partir de 18h. Un moment convivial où spectacles, ventes, petites restaurations, et buvettes s'unissent pour la bonne cause.



Le 16, la CAB propose une action au stade l'Arinella avec un défi sportif : réaliser le plus grand nombre de tours de stade à 2€ le tour, accompagné d'une vente de gâteaux, crêpes, et boissons. Le Monoprix organise également une vente d'enveloppes gagnantes à 3€ avec une variété de douceurs à déguster.



Toujours le 16, les sapeurs-pompiers de l'Isula animent une journée d'ateliers de secourisme, un parcours du sapeur-pompier pour les enfants, et une découverte des véhicules sur la Place Paoli de 10h à 18h.



Le 17, au marché de Bastia, les dames du patronage Saint Joseph vendront des gâteaux toute la matinée, apportant une note sucrée à la générosité ambiante.



Le 21, "Radio Nebbia" enregistre leur "matinale" de 20h à 22h avec une vente de crêpes, offrant une soirée alliant divertissement et engagement.



Le 22, au marché de Noël de Bastia, les dames du patronage Saint Joseph organisent une vente d'objets tout au long de la journée.