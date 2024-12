Téléthon 2024 : Une mobilisation exceptionnelle en Corse

En dépit d’une collecte nationale en légère baisse cette année, la Corse a su faire la différence en affichant un résultat des plus positifs pour la 38e édition du Téléthon. À l’échelle nationale, 79 801 520 euros ont été collectés, contre 80 671 222 euros en 2023. Mais en Corse, la générosité des habitants a permis de récolter 134 817 euros, un chiffre en hausse par rapport aux 113 967 euros amassés l’an passé.



L’un des temps forts de ce week-end solidaire s’est déroulé à la piscine de la Carbonite à Bastia, où l’association Sempre Acqua, fondée récemment par Saveria Morazzani et Alexandra Darbon, a organisé une journée de nage sous le thème « Nage pour le muscle ». Un événement qui a réuni près de 100 participants, parmi lesquels des sportifs aguerris, des familles et des enfants. « Notre association avait intitulé cette journée Nage pour le muscle », souligne Saveria Morazzani. « Sur la partie nage libre, chacun pouvait venir nager à l'horaire qu'il souhaitait pour nager la distance qu'il souhaitait, contre un don financier libre. La centaine de participants, des sportifs, des familles avec des enfants, a couvert 125 km et on a versé à l’AFM 1 010 € ». En fin de journée, un relais 100 x 25 mètres a été organisé avec la participation de Bastia Natation, 2B Natation, mais aussi des non-licenciés et des familles. « Abed Ouadah, du Bastia Natation, multi-champions d'Europe et du monde Master de natation, était le parrain de cette belle manifestation et le petit Enzo, ambassadeur du Téléthon pour la Haute-Corse, adhérent à Sempre Acqua, a été le premier à nager. »



La solidarité était palpable tout au long de la journée, grâce à l’implication des bénévoles de l’association et des partenaires locaux. Les participants ont été chaleureusement accueillis par Catherine Château-Artaud, présidente de la coordination AFM Téléthon Haute-Corse. En plus des performances sportives, les enfants ont été récompensés par un petit capla à l’effigie du Téléthon, en souvenir de leur participation à cet événement marquant, dans le cadre du slogan « Tous bâtisseurs ». « Je tiens aussi à remercier Jacky, Abed, David et Guillaume pour la surveillance et la sécurité des nageurs et nos sponsors Intersports Furiani et la Boulangerie Carlotti. Ce que l’on retiendra aussi, c’est la belle ambiance de solidarité et de fête qui a régné tout au long de ce dimanche. C'est le plus important », conclut Saveria Morazzani.



Mais les actions pour le Téléthon ne s’arrêtent pas là. D'autres événements sont prévus dans les jours à venir, notamment à Corte le 8 décembre, au golf du Reginu en Balagne, du Slam le 11 au théâtre Sant’Angelo à Bastia, et le traditionnel rendez-vous des motards le 15 décembre place du marché à Bastia.