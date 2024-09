Téléthon 2024 : Les grandes dates en Haute-Corse

« La thématique de cette année est -Tous bâtisseurs- et le but sera de construire le plus de structures possibles. On invite pour cela les mairies et les associations à nous rejoindre» souligne Catherine Château-Arthaud , coordinatrice de l’AFM Téléthon pour la Haute-Corse entourée notamment de Mathée Filippi et de Rose Gaffory qui a lancé le mouvement en Corse en 1987. Catherine Château-Arthaud a aussi précisé que les actions du Téléthon ne se limitaient pas à ce mois de novembre soulignant que cet été les bénévoles de l’association en avaient menées dans de nombreux camping du département. Parrain de la coordination de la Haute-Corse cette année le chanteur Florian Carli qui a notamment participé à l’émission The Voice et tourne actuellement en Chine avec la nouvelle version de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il figurera à l’affiche d’un grand concert le 16 novembre au Centre Culturel Charles Rocchi à Biguglia avec à ses côtés, un autre insulaire de la comédie musicale : Thomas Bronzini. Comme chaque année, la Haute-Corse aura un ambassadeur : Enzo Barros, jeune bastiais de 9 ans, atteint d'une myopathie congénitale de type collagène VI.Avant cela, le 8 novembre, la cathédrale de La Canonica à Lucciana abritera un concert avec en fil rouge la construction d’une maquette de l’édifice religieux avec les Compagnons du Devoir.Autre grand rendez-vous à ne pas manquer, toujours à Biguglia, le 25 novembre avec de nombreuses animations place de la mairie et notamment une exposition de voitures de collection. Quant au 30 novembre, c’est au centre culturel l’Alboru à Bastia que cela se passera avec un grand gala réunissant les écoles de danse de la région.Les pompiers se mobiliseront bien sûr comme chaque année et se lanceront le défi de rallier en aviron le Vieux-Port de Bastia à Bonifacio avec le concours du club Aviron de Haute-Corse. Lors du lancement du défi, le 29 novembre, des animations sont prévues sur le Vieux-Port.D'ici quelques semaines, la coordination de Haute-Corse annoncera d'autres animations dans différentes localité du département.