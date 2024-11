Téléthon 2024 : Les événements à venir en Haute-Corse

Après ce vendredi 8 novembre, où à l'église de la Canonica à Lucciana le concert de I Campagnoli et les Compagnons du devoir puis ce samedi 10 novembre, à Borgo, où le Leclerc de La Marana a organisé une tombola et une vente de produits entre 9 heures et 19h30 le cycle des événements reprendra à partir du 15 novembre.

Plusieurs événements auront lieu ce jour-là, dont une tombola à Calenzana sur la place du village, avec un tirage lors du marché de Noël, et une grande opération à Corte, réunissant la Sécurité civile, le CCAS et les écoles pour une course déguisée de 12 heures, accompagnée de diverses activités et d’une petite restauration.

Toujours le 15 novembre, le Running Club de Furiani lancera son 10e trail de 6 km à 18h30.



Le week-end du 16 novembre sera particulièrement riche avec des événements à Lucciana (drive paella et vente de clémentines à partir de 9h) et à Poggio d’Oletta (concours de pétanque et de belote à 10h). Biguglia proposera quant à elle un concert de solidarité au Centre culturel Charles Rocchi à 20h30 avec de nombreux artistes locaux.



Les manifestations se poursuivront le 17 novembre à Ghisonaccia de 10h à 17h avec les 4/4 pour le Téléthon, un événement unique rassemblant des véhicules tout terrain pour une belle cause.



Bastia et le secteur de Biguglia s’impliquent également

Les 21 et 23 novembre, des ventes d’articles réalisées par le patronage Saint Joseph auront lieu à l’hôpital de Bastia et à Lupino.

Le samedi 24 novembre, Biguglia proposera un marché avec des jeux, des animations pour enfants et adultes, ainsi que des démonstrations de voitures, motos et danses. Oletta, de son côté, organisera des animations pour petits et grands à partir de 11 heures.



Les derniers jours du mois marqueront l’intensification des actions avec la vente de roses au marché de Noël à Borgo, du 28 novembre au 1er décembre, ainsi que des ventes d’articles du patronage Saint Joseph à Bastia, au Leclerc du Fango (29 et 30 novembre) et Place d’Armes (30 novembre). Le même jour, Furiani accueillera un tournoi de basket avec tir au panier à partir de 10h au Cosec, et le centre culturel Alb’oru à Bastia proposera un spectacle de danse à 16h et 20h30.